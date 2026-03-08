Silva Neder: "El Gobierno provincial ratifica su compromiso inclaudicable con la igualdad y el protagonismo de la mujer santiagueña"

El vicegobernador participó de las actividades oficiales en el Fórum en representación del gobernador Elías Suárez.

Hoy 20:03

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, participó de las actividades oficiales desarrolladas en el Fórum donde ratificó la decisión del Gobierno provincial de "acompañar, desde todas las áreas del Estado, el desarrollo integral de la mujer en la sociedad".

En este contexto, Silva Neder remarcó: "Vengo en nombre de nuestro gobernador, Elías Miguel Suárez, a ratificar que para este Gobierno la igualdad no es un eslogan, sino una política de Estado que ejecutamos día a día. Estamos aquí para reivindicar una lucha histórica y para decirles que Santiago crece con el protagonismo de todas", expresó.

Repudio a la violencia y compromiso institucional

Asimismo, abordó la problemática de la violencia de género, manifestando un firme rechazo institucional:

"No podemos hablar de progreso si no garantizamos una vida libre de violencias. Desde este Gobierno, repudiamos enérgicamente cualquier forma de maltrato, acoso o violencia contra la mujer. No hay lugar en nuestra provincia para quienes vulneran la integridad de las santiagueñas; por eso, reforzamos cada día nuestros dispositivos de asistencia, justicia y prevención. Es un compromiso ético y político que asumimos con absoluta firmeza".

Autonomía económica de las mujeres

El Vicegobernador expandió su visión sobre el rol del Estado en la autonomía económica de las mujeres, subrayando el éxito de la Feria de la Economía Popular: "Ver que este año se ha duplicado la cantidad de emprendedoras, con más de 80 mujeres liderando sus propios proyectos, es la prueba de que cuando el Gobierno tiende la mano y brinda las herramientas, el talento santiagueño no tiene techo. Seguiremos fomentando estos espacios porque el esfuerzo de cada mujer es el verdadero motor de nuestro crecimiento regional".

Justicia social y legado histórico

Luego de entregar los reconocimientos en áreas de Salud, Educación, Justicia y Trabajo Comunitario, Silva Neder señaló: "El Gobierno Provincial reconoce en estas mujeres la misma tenacidad que tuvo Mama Antula. Ellas son las que hoy ocupan espacios de decisión gracias a que hubo pioneras que abrieron camino. Nuestra tarea como gestión es garantizar que ese camino sea cada vez más ancho, más justo y con menos obstáculos".