“Me da rabia”: Pincoya estalló tras un grito que sacudió la casa de Gran Hermano 2026

El momento ocurrió este domingo por la tarde mientras varios participantes disfrutaban del aire libre.

Hoy 20:28

Como ocurrió en ediciones anteriores, se volvieron a escuchar gritos del exterior en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Lo ocurrido sacudió a los participantes y. especialmente a Pincoya, que estalló en la cocina: “Me da rabia”.

Muchos participantes estaban disfrutando del domingo soleado cuando tuvieron que entrar a la casa. Sorprendida de verlos entrar a todos juntos, la ganadora de la edición chilena quiso saber qué ocurría.

Al escuchar la respuesta de sus compañeros, se quejó: “¿Y quién fue el hue... que fue a gritar. P... nos c... Se ponen a gritar y tienen que entrar todos". “El problema es que por la gente que va a gritar afuera nos cag... a todos porque tenemos que entrar. Valen pico”, continuó.

Algunos compañeros intentaron calmarla, pero ella siguió protestando: “Te da rabia porque están disfrutando la piscina y tienen que entrar porque no falta el h... que va a gritar desde afuera”. “Es fome porque tú no puedes salir a nada, tenés que estar encerrado todo el día acá”, reclamó.

Muchos participantes opinaron que ellos no podían hacer nada, pero Pincoya cuestionó: “Nosotros teníamos que ser más astutos. (...) Yo te voy a decir cómo se puede manejar. Cuando escuchen gritos, ninguno diga nada porque ya el hecho tenemos que entrar”.