Tras el vuelco de un camión cisterna en Ruta 34, la Policía desplegó un operativo y evitó el derrame de combustible

Un operativo coordinado entre efectivos de la Policía de la Provincia y dotaciones de bomberos permitió garantizar la seguridad en Ruta Nacional N°34, a la altura del kilómetro 617, en cercanías de la localidad de Lugones, tras el vuelco de un camión cisterna cargado con combustible, sin que se registrara derrame del material inflamable.

El procedimiento se desarrolló durante varias horas y concluyó este domingo, luego de que personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N°8 de Fernández y de la Subcomisaría de Lugones asegurara el área para que los Bomberos de la Policía, junto a dotaciones de bomberos voluntarios de Fernández y Añatuya, pudieran trabajar sobre la cisterna del transporte siniestrado.

El hecho se había registrado el viernes pasado, poco después del mediodía, cuando el camión volcó sobre la ruta. Como parte del operativo, los uniformados establecieron un cordón de seguridad y controlaron el tránsito, solicitando a los conductores reducir la velocidad para facilitar las tareas de bombeo y trasvase del combustible hacia una segunda cisterna.

Una vez finalizada la maniobra, el área fue declarada segura para la circulación vehicular, ya que el trabajo conjunto permitió completar el traslado de la carga sin que se registraran filtraciones ni derrames en el terreno, evitando además un posible impacto ambiental en la zona.

De acuerdo con el testimonio del conductor del transporte, un hombre de 35 años de nacionalidad boliviana, el vuelco se habría producido a raíz de una falla mecánica en el sistema de frenos del vehículo. El chofer fue asistido por personal médico, ya que presentaba lesiones de carácter leve.

Finalmente, tras concluir las tareas y retirar los elementos utilizados durante el operativo, la circulación sobre la Ruta Nacional 34 quedó restablecida con normalidad.