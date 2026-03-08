Fernández: la Policía identificó a dos adolescentes y recuperó prendas robadas

La investigación policial permitió localizar los bienes sustraídos de un comercio en Fernández.

Hoy 21:08

Efectivos policiales esclarecieron un robo cometido en un local comercial de Fernández. Los investigadores, luego de trabajos de análisis de imágenes de video, identificaron a los presuntos autores, dos adolescentes de 15 años. Además, al recabar información, constataron que éstos habrían sido vistos cuando pretendían “reducir” la mercadería robada a precios ínfimos. Ante la presión de la pesquisa, familiares de los señalados, terminaron por restituir los bienes.

La denuncia de la damnificada, una mujer de 45 años y con residencia en Fernández, activó la investigación. La comerciante había denunciado que desconocidos rompieron uno de los accesos de su comercio y se llevaron prendas de vestir, calzados y mochilas.

Así fue como efectivos de la Comisaría Comunitaria N°35 y de la División Hurtos y Robo del Departamento de Seguridad Ciudadana N°8, comenzaron con las averiguaciones. Del análisis técnico sobre el material fílmico proporcionado por un vecino del local, se logró establecer que minutos después de la medianoche, dos desconocidos ingresan al local y a posterior se retiran con el botín.

Con las características físicas de los involucrados, los investigadores recolectaron testimonios y lograron identificarlos. Además, supieron que los sospechosos habían sido vistos en el Barrio Independiente, intentando vender las prendas a precios irrisorios. Esta acción investigativa alertó a la Policía que salió en busca de los autores.

Ante el avance de la investigación, el círculo íntimo de los adolescentes decidió colaborar con la misma e hicieron entrega espontáneamente de los bienes sustraídos en la Comisaría 35, elementos que coincidían con los mencionados en la denuncia y se comprometieron a devolver cualquier otro objeto que no les perteneciera.

Asimismo, la fiscal de la circunscripción Banda-Robles, dispuso el secuestro preventivo de los bienes y al labrado de actas de reconocimiento para la inmediata restitución de los bienes a la damnificada.