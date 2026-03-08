Ingresar
Lanzan curso anual de programación con Scratch para niños en La Banda

Está destinado a chicos de 8 a 13 años y se dictará en la Casa del Bicentenario de La Banda.

Hoy 21:01

Se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso Anual de Programación con Scratch, una propuesta educativa destinada a niños y niñas de 8 a 13 años que deseen iniciarse o profundizar en el mundo de la programación de manera creativa y divertida.

El curso se dicta en la Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda, brindando un espacio adecuado para el aprendizaje tecnológico en un entorno educativo y acompañamiento personalizado.

Flyer Flyer

La propuesta está diseñada como un proceso formativo anual, donde los participantes aprenderán a crear videojuegos, animaciones e historias interactivas, desarrollando al mismo tiempo pensamiento lógico, creatividad y habilidades para la resolución de problemas.

La modalidad incluye dos clases semanales de una hora cada una, con grupos reducidos y comisiones diferenciadas por nivel: una para quienes se inician desde cero y otra para alumnos que ya poseen experiencia previa con Scratch.

Los horarios serán:

Nivel Inicial: lunes y miércoles o martes y jueves de 18:30 a 19:30 hs.

Nivel Avanzado: lunes y miércoles o martes y jueves de 19:30 a 20:30 hs.

El curso comenzará el 9 de marzo y se desarrollará durante todo el ciclo lectivo, con propuestas progresivas y proyectos cada vez más desafiantes.

La actividad es arancelada y los cupos son limitados.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3855823707.

