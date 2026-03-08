El Karting Santiagueño encendió motores en el Francisco de Aguirre y abrió la temporada 2026

Con grandes carreras y buena presencia de público, se disputó la primera fecha del campeonato organizado por la APSE en el kartódromo capitalino.

Hoy 21:17

El Kartódromo Francisco de Aguirre fue escenario del inicio de la temporada 2026 del Karting Santiagueño, en una jornada cargada de emoción y velocidad. Bajo la organización de la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero, la primera fecha del calendario reunió a pilotos de distintas categorías que brindaron un espectáculo vibrante en el trazado de 1,065 kilómetros.

La actividad contó además con transmisión en vivo para toda la provincia a través de TIC Canal 14, permitiendo que los fanáticos siguieran cada detalle de una noche donde la paridad fue protagonista. En pista, cada metro se peleó con intensidad y las finales se definieron con diferencias mínimas.

En la categoría 150 A, Agustín Viano se quedó con la victoria tras completar las 15 vueltas con un tiempo de 13:27.248. El podio lo completaron Alejandro Guerra, que además marcó el récord de vuelta con 52.182, y José Ignacio Sola. En 150 B, el triunfo fue para Benjamín Sola, quien se impuso en una final muy cerrada sobre Ricardo Luna por apenas 0.366 segundos, mientras que José Ariel Buttazzoni terminó en el tercer lugar.

La 150 Nacional también entregó grandes duelos. En la divisional A, Nicolás Salomón dominó de punta a punta y se quedó con el primer puesto, seguido por Dafne García Gallego y Joaquín Cabo de Vila. En la clase C, en tanto, la victoria fue para Roque Graneros, que se impuso en un mano a mano ante Cristian Alburquerque.

Entre los más jóvenes, la IAME 60 tuvo como ganador a Bautista Sola, quien se llevó la final tras 12 giros, superando a Felipe Feijoo e Ignacio Sierra. En tanto, la 110 Escuela, semillero de nuevos talentos, quedó en manos de Josué Baltazar Ledesma, que ganó la carrera a seis vueltas con un tiempo de 6:13.053. Detrás llegaron José Roberto Álvarez y Lucio Rodríguez, mientras que la verificación técnica dejó fuera de competencia a los karts de Gianlucca Aguirre Fornero y Gerónimo Lucena.

Desde la APSE destacaron el nivel de los pilotos y el correcto funcionamiento del operativo de seguridad durante toda la jornada. El campeonato tendrá continuidad el 17 y 18 de abril, nuevamente en horario nocturno, cuando el karting vuelva a rugir en el circuito capitalino.