Buscan a “Violeta”, una perrita que desapareció en la zona del zanjón antes del shopping

El animal fue visto por última vez el viernes 6 de marzo en inmediaciones de la calle Lorenzo Sayago, cerca del Shopping Conte.

Hoy 21:30

Vecinos difundieron la búsqueda de “Violeta”, una perrita que se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 6 de marzo.

Según informaron sus dueños, el animal fue visto por última vez en la zona de la calle Lorenzo Sayago, cerca del zanjón ubicado antes del Shopping Conte.

De acuerdo con la descripción brindada, Violeta presenta una renguera en su pata izquierda y al momento de desaparecer llevaba un collar de color verde.

Sus propietarios solicitaron la colaboración de los vecinos para poder encontrarla y pidieron que, ante cualquier información sobre su paradero, se comuniquen al número 3816457079.