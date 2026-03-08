Conductor ebrio mató a dos policías en un choque frontal y dejó tres heridas graves

La tragedia ocurrió cuando el joven de 23 años cruzó la doble línea amarilla; el accidente se registró en la ruta, en Neuquén.

Hoy 21:40

Un conductor atropelló y mató a dos policías en Plaza Huincul, Neuquén. Los agentes fueron atropellados de frente por una Toyota Hilux en la Ruta Nacional 22, a la altura del Museo Carmen Funes.

El joven de 23 años que manejaba estaba completamente borracho: el test de alcoholemia marcó 1,84 gramos de alcohol en sangre. Según la investigación, cruzó en doble línea amarilla e intentó sobrepasar a otro vehículo.

En ese momento, impactó de frente contra un Kia Sorrento en el que viajaban el suboficial mayor retirado Atilio Contreras, de 60 años, y el oficial ayudante Julián Zuñiega, de 27. Ninguno de los dos pudo evitar el choque y ambos policías fallecieron en el acto.

Neuquén

El fiscal Federico Cúneo quedó a cargo de la investigación y fue contundente: “El conductor de la Hilux creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte”.

Por eso, el joven fue imputado por el delito de homicidio (dos hechos), lesiones leves (dos hechos) y lesión grave (un hecho), todo bajo la figura de dolo eventual. El Cúneo también pidió dos meses de prisión preventiva y sugirió que el acusado sea alojado en la comisaría 14.

Sin embargo, la defensa del conductor propuso que se le otorgue prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Finalmente, el juez interviniente resolvió que el acusado cumpla 14 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación, según informaron medios locales.

Entre las pruebas que complican al conductor, el fiscal destacó la existencia de un video de una cámara privada que captó el momento exacto del choque. Además, los domos municipales registraron que una de las acompañantes de la Hilux viajaba “con medio cuerpo por la ventana”, lo que refuerza la hipótesis de que venían de un boliche y en estado de ebriedad.

En la camioneta viajaban también tres mujeres, dos de las cuales permanecen en estado crítico. Una de ellas fue trasladada al hospital neuquino Castro Rendón por la gravedad de sus heridas. En el auto de los policías iba un tercer hombre, que también resultó herido.