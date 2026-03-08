“La inflación va a empezar con cero en junio o agosto”: Javier Milei defendió el rumbo económico de su Gobierno

En una entrevista televisiva antes de viajar a Estados Unidos, el presidente respaldó al nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, volvió a confrontar con el kirchnerismo y aseguró que la economía crecerá si se mantiene el actual programa económico.

El presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos, aunque horas antes de iniciar su viaje oficial concedió una extensa entrevista televisiva en la que repasó su última intervención en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, destacó el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y ratificó la confianza plena en que el rumbo económico se encamina hacia el crecimiento con estabilidad de precios. “La inflación va a empezar con cero en junio o agosto”, insistió el jefe de Estado en diálogo con el periodista Luis Majul.

Milei elogió a Mahiques por su experiencia y porque “conoce la dinámica del sector judicial”, al tiempo que confió en su desempeño. “Es falso que va a salvar a la AFA”, enfatizó el presidente, en relación a las causas judiciales que pesan contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Son operaciones, yo juzgo a la gente por sus hechos no por lo que parece, me consta que él (Mahiques) conoce cómo funciona el sistema, la dinámica del sector judicial, necesito un ministro que resuelva, no que venga a aprender”

“Hay que resolver la cantidad de vacantes en la Justicia, el objetivo es ganar mayor libertad en el Poder Judicial”, afirmó el presidente durante la entrevista que fue grabada el jueves, pero emitida este domingo en La Cornisa. Minutos antes el propio Mahiques había anunciado que comenzará el trámite para la cobertura de más de 200 cargos de jueces y fiscales que hoy se encuentran vacantes.

“No me van a llevar puesto como a Macri”

En otro pasaje, Milei retomó la confrontación que mantuvo durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con el kirchnerismo, sector político al que le atribuye estar trabajando para el fracaso de su gestión. “No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, aseguró. En ese punto, el líder libertario se diferenció del ex presidente Mauricio Macri: “A Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto", dijo el presidente. Allí se diferenció: “yo tengo un perfil más gladiador, ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto”, sostuvo describiendo la escena que tuvo lugar en el Congreso.

Durante la entrevista, Milei también negó que la confrontación con la oposición durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso haya estado planeada. “No son adversarios, son enemigos porque son capaces de destruir a todos los argentinos para tener ellos el poder”, definió el presidente a sus opositores. Fue una respuesta a casi 100 cavernícolas, ignorantes, maleducados y violentos”.

Economía y reelección

“Si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad, si logro bajar la inflación (la estamos bajando), si la economía crece (está creciendo) y si sacamos gente de la pobreza (sacamos 12 millones)”, expresó el presidente en otro pasaje de la entrevista. En ese punto, Milei afirmó que este momento es consecuencia del “ataque que sufrimos el último año”, en relación al proceso electoral de 2025. “estamoss purgando eso, más la estacionalidad de los primeros meses del año, la inflación va a volver a la baja”, agregó.

Allí, Milei volvió a resaltar que hay perspectivas de crecimiento si la ciudadanía decide confirmar el rumbo. “Si este gobierno siguiera la economía va a crecer a tasas del 8%”, afirmó el presidente y anticipó que “el riesgo país proyectado al 2027 está en 200 puntos”.

En ese pasaje Milei volvió a resaltar los logros que ya le adjudica a su gestión: “Sacamos 12 millones de la pobreza”, señaló.

El presidente además se refirió al cierre de Fate y les habló a los trabajadores que quedaron sin su empleo. “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Yo he estado desempleado, sé ese sufrimiento, ese dolor”. Frente a eso, Milei dijo que con el reacomodamiento de la economía que propicia su gobierno habrá nuevos trabajos.

Durante ese tramo, Milei sugirió que el dueño de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, quiso presionar a su gestión. “Llamó antes (de cerrar) a gente de mi gobierno”. “Los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender”, explicó para defender la decisión de abrir las importaciones.

La marcha de su gestión

El Presidente también se refirió al rol de su hermana Karina Milei en el Gobierno, desestimando versiones sobre su influencia. “Me parece una tontería que digan que gobierna Karina”, sostuvo, y agregó que “si todas las personas que trabajan conmigo pensaran igual estamos en un problema, pero obviamente que los que piensan en otro rumbo no son parte”, explicó. “Tenemos un rumbo, podemos tener diferencias en cómo alcanzar las metas”, añadió.

Sobre su futuro político, Milei negó que busque modificar la Constitución o promover la reelección indefinida. “Es falso que quiera modificar la Constitución. Tengo un respeto enorme por la institucionalidad”, afirmó.

Además, adelantó que “la reelección es algo que va a surgir” si hace “las cosas bien”, pero precisó: “Tampoco quiero reelección indefinida. En el 2031 me voy a vivir a un campo. En el 2031 no me ven más”.

Respecto del regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo al país, quien permaneció 442 días secuestrado en Venezuela por el regimen chavista, destacó: “Fue posible gracias a que Trump liberó a Venezuela de Maduro, como parte de la transición que generó se pudo lograr la liberación”, y celebró el retorno del ciudadano argentino.

“No hubo un sólo foro en el que haya dejado de reclamar por la libertad de Nahuel Gallo”, recordó el presidente.

Tensión en Medio Oriente

El presidente se mostró vehemente al ratificar su alineamiento con la posición asumida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump en términos geopolíticos contra Irán, lo que generó el enfrentamiento armado en las últimas semanas. “Irán se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares y las estaba desarrollando, poniendo en riesgo a todo el mundo”.

Además, agregó que ese país “se dedicaba a financiar terroristas como los que nos pusieron dos bombas en Argentina (en referencia a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA) y con los que la condenada (en alusión a Cristina Kirchner) hizo un pacto”.