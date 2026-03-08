Ingresar
La China Suárez recibió su cumpleaños 34 en Estambul junto a Mauro Icardi

La actriz disfrutó de un festejo íntimo durante su estadía en Turquía y compartió fotos del momento.

Hoy 22:26

La China Suárez cumplió 34 años y decidió recibir su nuevo año de vida con una exclusiva fiesta en Estambul junto a Mauro Icardi y sus amigos más cercanos.

Si bien su cumpleaños es el 9 de marzo, por la diferencia horaria en Turquía ya comenzó. Es por eso que sus amigos le dedicaron posteos donde mostraron fotos de la celebración.

La primera imagen que se conoció fue publicada por su mejor amigo y estilista, Juan Manuel Cativa. Subió una historia a su cuenta de Instagram donde se veía a la actriz frente a una mesa con dos tortas y rodeada de globos rojos con forma de corazón.

Para esta ocasión, la China viajó a Estambul con sus tres hijos, Amancio, Magnolia y Rufina, que la acompañan en esta fecha especial.

En cuanto a su look, para esta noche la actriz eligió un outfit simple y elegante: un vestido negro que combinó con accesorios plateados.

Por el momento, Mauro Icardi no le dedicó ningún posteo en las redes sociales ni mostró lo que le regaló.

