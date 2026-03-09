Ingresar
Elle Fanning ganó el Saturn Award a Mejor Actriz por "Predator: Badlands"

La actriz fue distinguida en la 53ª edición de los Saturn Awards por su actuación en la nueva entrega de la saga de ciencia ficción.

Hoy 07:01

La actriz Elle Fanning fue galardonada con el premio a Mejor Actriz en la 53ª edición de los Saturn Awards, realizada en marzo de 2026.

El reconocimiento llegó por su papel protagónico en la película Predator: Badlands, una producción del género ciencia ficción y suspenso que forma parte de la reconocida franquicia de Predator.

El premio destaca la interpretación de Fanning en el film, donde lidera el elenco en una historia ambientada dentro del universo de la saga. Los Saturn Awards distinguen cada año a producciones y artistas vinculados principalmente con el cine fantástico, la ciencia ficción, el terror y la fantasía.

Con este galardón, la actriz suma un nuevo reconocimiento a su carrera. En los últimos años también fue destacada por su trabajo en la serie The Great, producción por la que recibió nominaciones a los Primetime Emmy Awards y a los Golden Globe Awards.

La premiación consolida a Elle Fanning como una de las actrices jóvenes más reconocidas de su generación dentro de la industria audiovisual. 

TEMAS Elle Fanning

