Arrestan a sospechosa tras tiroteo contra la residencia de Rihanna en Beverly Hills

La cantante se encontraba dentro de la propiedad cuando una mujer abrió fuego contra la vivienda. No hubo heridos y la Policía arrestó a la presunta autora del ataque.

Hoy 07:31

La residencia de la cantante y empresaria Rihanna en Beverly Hills fue blanco de un tiroteo el domingo por la tarde, según informó el diario Los Angeles Times.

De acuerdo con una fuente policial citada por el medio, la artista se encontraba dentro de la vivienda al momento del ataque, que fue reportado alrededor de las 13:15 (hora del Pacífico). Una mujer disparó varias veces contra la casa desde un vehículo blanco, estacionado frente a la entrada de la propiedad.

Según el informe, uno de los disparos atravesó la pared de la vivienda. Además, se encontraron impactos de bala en el portón de la casa y en una casa rodante (RV) que estaba estacionada en el exterior.

Rihanna

Un portavoz del Los Angeles Police Department, el sargento Jonathan de Vera, confirmó que no se registraron heridos y que una sospechosa de 30 años fue detenida. La identidad de la mujer aún no fue revelada públicamente y el motivo del ataque continúa bajo investigación.

Tras el reporte al 911, la Policía localizó el Tesla blanco en el que se desplazaba la sospechosa mediante un helicóptero policial. El vehículo había huido hacia el sur por Coldwater Canyon Drive y fue seguido hasta un centro comercial en Sherman Oaks, donde la mujer fue arrestada unos 30 minutos después del llamado de emergencia.

Otro portavoz policial, Armen Arias, indicó que al revisar el vehículo los agentes encontraron “un rifle de asalto y siete casquillos de bala”.

La cantante vive en la propiedad junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos: RZA, Riot y Rocki, este último nacido hace poco más de cinco meses. Por el momento no se ha confirmado si otras personas se encontraban en la vivienda durante el ataque.

Hasta ahora, representantes de Rihanna no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.