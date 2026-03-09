Caída global en las bolsas tras el salto del precio del petróleo a más de USD 100 el barril

El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras otros mercados regionales también registraron pérdidas significativas. S&P 500, Nasdaq Composite y Dow Jones operan con bajas superiores al 1% tras descensos de más del 2% al final de la jornada del domingo.

Hoy 07:22

El petróleo abrió el pre market con un aumento de 17,15% hasta USD 108,7, el valor más alto en ocho años, y continuaba en alza. La suba también empuja los precios de los granos, ya que el biocombustible podría tener mayor demanda.

En ese contexto, la soja superaba los USD 440 por tonelada, el nivel más alto desde mediados de junio de 2024, mientras que el trigo subía 5,65% hasta USD 227.

Al mismo tiempo, las Bolsas de Nueva York operaban en baja. El índice NASDAQ, que agrupa a las tecnológicas, perdía más de 2%, mientras que el oro caía en proporción similar por el fortalecimiento del dólar, que avanzaba 0,60% ante la expectativa de tasas de interés altas para contener la inflación generada por el encarecimiento de los combustibles.

El movimiento de los mercados refleja que los inversores anticipan un conflicto prolongado, con presiones inflacionarias globales y menor atractivo de activos de refugio.

Impacto para la Argentina

Aunque Argentina exporta combustibles, los precios internos no quedan aislados de los valores internacionales, debido al aumento de fletes y costos de producción. Además, las importaciones se encarecerán, lo que podría sumar presión inflacionaria sobre los productos locales.

El escenario también aleja la posibilidad de volver a los mercados internacionales de crédito para financiar los vencimientos de deuda.

Consultoras privadas señalaron que la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente podría afectar la oferta global de petróleo, el crecimiento económico y la inflación mundial.

En este contexto, el riesgo país volvió a subir hacia la zona de los 550 puntos, mientras el Banco Central logró continuar con la compra de reservas. Sin embargo, analistas advierten que si el conflicto se prolonga y se enfrían los flujos de capital hacia mercados emergentes, la posición financiera de la Argentina podría volverse más frágil.