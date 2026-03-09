Margot Robbie impulsa la precuela de La Gran Estafa en medio de cambios en la dirección

La actriz y productora lidera el nuevo proyecto de Warner Bros., que busca un director tras la salida de Lee Isaac Chung por diferencias creativas.

Hoy 07:30

La actriz y productora Margot Robbie se mantiene como figura central de la precuela de la saga Ocean's Eleven, uno de los proyectos más ambiciosos de Warner Bros. Pictures. Sin embargo, la producción atraviesa un cambio clave tras la salida del director Lee Isaac Chung, lo que obliga al estudio a buscar rápidamente un reemplazo en una etapa crítica del desarrollo.

La película contará con Robbie como protagonista y productora, mientras que el elenco incluirá al actor Bradley Cooper. El guion, escrito por Carrie Solomon, ya está terminado y plantea una historia ambientada en la Europa de los años sesenta, conectando con el universo del clásico liderado originalmente por Frank Sinatra y retomado décadas más tarde por George Clooney.

La expectativa por la precuela creció cuando se confirmó que Margot Robbie interpretará a la futura señora Ocean, un personaje pensado como puente narrativo con la famosa banda de ladrones que marcó la historia de la franquicia.

El proyecto es impulsado por la productora LuckyChap Entertainment, fundada por la propia actriz, responsable también del éxito de la película Barbie. Para reforzar el reparto se sumó Bradley Cooper, sobre quien circulan rumores de que podría interpretar a Daniel Ocean, aunque el estudio todavía no lo confirmó.

Inicialmente, la dirección estaba a cargo de Lee Isaac Chung, reconocido por su trabajo en la película Minari y por participar en series como The Mandalorian. Sin embargo, su salida se produjo por “diferencias creativas”, una expresión habitual en la industria que suele reflejar desacuerdos sobre el tono, el estilo visual o el enfoque narrativo de la película.

Un cambio clave en un momento delicado

La salida del director ocurre cuando el guion ya está terminado y los preparativos de producción avanzaban, lo que podría generar retrasos o mayores costos para el estudio.

El desafío para Warner Bros. será encontrar un cineasta capaz de equilibrar la estética de época con una visión moderna, manteniendo al mismo tiempo la identidad de una saga con fuerte peso en la cultura popular.

El panorama también se da en un contexto corporativo complejo, ya que la compañía enfrenta incertidumbre tras el acuerdo de adquisición con Paramount Global, lo que añade presión a la planificación de sus grandes franquicias.

La saga Ocean’s sigue en marcha

Mientras la precuela busca reorganizarse, la franquicia principal continúa activa. El estudio trabaja en Ocean's 14, que marcaría el regreso de figuras como Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Don Cheadle y Andy García bajo la dirección de David Leitch.

Según los planes del estudio, esa secuela podría estrenarse antes que la precuela protagonizada por Margot Robbie, ya que su rodaje está previsto para este año.

Por ahora, Warner Bros. y LuckyChap no anunciaron quién reemplazará a Lee Isaac Chung, ni si el proyecto sufrirá cambios en su enfoque. El futuro de la película dependerá de la rapidez con la que el estudio logre encontrar un nuevo director capaz de alinear la visión artística con las expectativas comerciales de una franquicia histórica de Hollywood.