Preocupación en Chaco por la confirmación de un caso de rabia

En la ciudad de Machagai se despliega un operativo de vacunación y seguimiento sanitario.

Hoy 08:11

El Ministerio de Salud de la vecina provincia del Chaco confirmó un caso de rabia canina en Machagai y activó una alerta epidemiológica tras el diagnóstico positivo realizado por el Centro Especializado en Zoonosis. El hecho se conoció en los últimos días y derivó en un operativo sanitario en sectores rurales vinculados a la circulación del animal infectado, especialmente en la zona de Pueblo Viejo y áreas cercanas al Cruce 4 Bocas.

El protocolo incluye seguimiento de contactos, vacunación preventiva y acciones de control para evitar la propagación del virus.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos y puede transmitirse a los seres humanos. Si bien es mortal una vez que aparecen los síntomas, puede prevenirse mediante vacunación y tratamiento inmediato ante una posible exposición.

Nueve personas expuestas

Según la información epidemiológica relevada en la zona, precisa Diario Norte de Chaco, un total de nueve personas estuvieron en contacto con el animal infectado durante el período en que circuló entre áreas rurales de Machagai. De ese grupo, dos personas sufrieron mordeduras y recibieron de inmediato el tratamiento preventivo correspondiente.

Además, otras cuatro personas permanecen bajo observación sanitaria y en cuarentena preventiva debido al contacto estrecho con el animal, mientras que el resto aguarda resultados de los análisis y evaluaciones clínicas para determinar el grado de exposición al virus.

Operativo sanitario en la zona afectada

Tras la confirmación del diagnóstico, las áreas de Zoonosis y Epidemiología del Ministerio de Salud del Chaco activaron el protocolo de control de foco en la zona donde se detectó el caso. El operativo incluyó monitoreo de contactos humanos, seguimiento veterinario y campañas de vacunación masiva de perros y gatos.

En ese marco se enviaron 500 dosis de vacuna antirrábica para reforzar la inmunización en animales domésticos, y ya fueron aplicadas 250 unidades en operativos casa por casa y en puestos sanitarios, mientras se continúa con tareas de prevención y concientización dirigidas a la población rural.

Primer caso de rabia canina en años

Especialistas señalaron que se trata del primer caso de rabia canina detectado en varios años en la zona, lo que reactivó los protocolos de vigilancia epidemiológica en la provincia. En regiones rurales del Chaco, el virus puede mantenerse activo en la fauna silvestre, especialmente en murciélagos hematófagos, que funcionan como reservorio natural.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reforzaron las campañas de vacunación y recordaron que la inmunización anual de perros y gatos es obligatoria a partir de los tres meses de vida. En el ámbito privado, la aplicación de la vacuna junto con la revisión veterinaria puede costar entre 20.000 y 25.000 pesos, mientras que en operativos sanitarios suele ofrecerse de manera gratuita.

Qué hacer ante una mordedura o exposición

La principal medida para prevenir la rabia es mantener la vacunación antirrábica anual de perros y gatos desde los tres meses de edad. También se recomienda evitar que las mascotas deambulen sin supervisión y consultar con un profesional veterinario ante cambios repentinos de conducta, agresividad o salivación excesiva.

En caso de observar animales con comportamiento extraño -como desorientación, agresividad o dificultad para tragar- se aconseja no tocarlos ni manipularlos y dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias o al centro de salud más cercano.

Ante una mordedura o posible exposición, la primera acción es lavar la herida con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y acudir de inmediato a un centro sanitario. El tratamiento preventivo debe iniciarse lo antes posible para evitar el desarrollo de la enfermedad.