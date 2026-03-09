Una familia fue atacada a tiros cuando circulaba por la Ruta 34

Ocurrió en la vecina provincia de Salta. Una mujer y sus hijas vivieron momentos de terror por lo sucedido.

Hoy 08:20

Un violento ataque a tiros contra un vehículo particular ocurrido en el norte de la provincia de Salta aún no tiene respuestas claras y es materia de investigación. El hecho se registró el viernes por la madrugada, cuando un automóvil que viajaba desde Salvador Mazza hacia la ciudad de Salta fue interceptado por otro rodado mientras circulaba por la Ruta Nacional 34.

Según trascendió, desde el vehículo atacante efectuaron varios disparos contra el auto en el que viajaba una mujer junto a sus hijas, y el conductor del mismo. En medio de la balacera, el hombre que venía al volante continuó su marcha e ingresó a la localidad de General Ballivián, donde finalmente pudo ponerse a resguardo. El ataque se había iniciado en la zona denominada "Pozo Bailón", a un kilómetro de la entrada del pueblo.

“Vivimos un momento de terror. Mis hijas estaban conmigo y pasamos segundos de muchísimo miedo”, relató la mujer en un testimonio difundido en redes sociales.

A pesar de la cantidad de disparos y de los importantes daños materiales que sufrió el rodado, no se registraron heridos de gravedad.

En las imágenes que difundieron diferentes portales del norte salteño se puede observar que el automóvil presenta la luneta trasera destruida y otros impactos de bala, uno de ellos en una de las puertas.

El vehículo se dirigió a la comisaría del pueblo donde personal policial y efectivos de la Brigada de Investigaciones se pusieron en contacto con las mujeres y con el conductor. Sin embargo, hasta el momento no se puede asegurar que se haya realizado la denuncia correspondiente, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por El Tribuno de Salta.

Mientras tanto, los investigadores no descartan distintas hipótesis y una de las líneas que se analiza es que el ataque esté vinculado a un posible ajuste de cuentas, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales.