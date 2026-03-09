Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:24

El periodista y analista económico Osvaldo Granados retomó este lunes su columna en Radio Panorama tras el receso de verano y analizó el escenario económico actual, al que definió como “un cambio de época y de matriz económica muy doloroso”.

Durante su comentario, Granados sostuvo que el proceso de transformación económica implica costos importantes para distintos sectores. “Tenemos un cambio de época y de matriz económica que es muy doloroso. El presidente de la Cámara de Comercio dijo que evidentemente muchos van a quedar en el camino, pero que si es para que hijos y nietos tengan un país normal van a tener que hacer ese sacrificio”, señaló.

El analista explicó que alcanzar un país económicamente estable demandará tiempo y cambios estructurales profundos. “Para llegar a ser un país normal falta muchísimo. Ser un país normal significa tener inflación baja todo el tiempo, no emitir plata sin respaldo, no tener déficit, pagar la deuda y exportar mucho más”, afirmó.

En ese sentido, también advirtió que la apertura económica expone distorsiones en algunos sectores productivos. Según recordó, un empresario del sector neumático reconoció que los precios estaban muy por encima de los valores internacionales. “Hubo un sincericidio del que fabricaba neumáticos, admitiendo que cobraban más del 80%”, comentó.

Granados también se refirió a los movimientos productivos vinculados al desarrollo energético, particularmente en la provincia de Neuquén. “Hay un acuerdo en los gobiernos de Santa Fe y Neuquén que está llevando gente de pymes a Neuquén, donde están llegando unas 100 familias por semana para radicarse”, explicó.

Sin embargo, señaló que ese crecimiento genera desafíos de infraestructura. “Entonces falta infraestructura, escuelas, departamentos y cloacas, es muy complicado”, advirtió.

El economista consideró además que uno de los sectores que podría verse más afectado por el proceso de cambios es el conurbano bonaerense, donde se concentra gran parte de la industria. “Creo que el sector que más va a sufrir el cambio es el conurbano bonaerense, donde están las industrias que tienen problemas para subsistir”, indicó.

En el plano internacional, Granados destacó la búsqueda de inversiones en energía, al mencionar que varios gobernadores acompañaron al presidente Javier Milei en gestiones en Estados Unidos. “Muchos gobernadores acompañaron a Milei para cerrar acuerdos de inversión y ese no es un dato menor”, remarcó.

Finalmente, se refirió a la situación del mercado energético global, señalando que el precio del petróleo ronda los 110 dólares por barril. “En Perú salieron a vender petróleo para aprovechar el precio y en el interior está faltando, no tienen para los colectivos”, comentó.

En relación con el mercado local, explicó que el combustible todavía no reflejó plenamente los valores internacionales. “Acá subió un poco, pero no lo que tiene que subir porque lo consideran circunstancial. Hoy está todo prendido por alfileres, la economía depende de muchas cosas”, concluyó.