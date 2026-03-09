Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026 | 22º
X
Regionales

Murió un adolescente de 14 años tras un presunto cuadro de ahogamiento en Córdoba

El menor fue trasladado de urgencia por sus familiares al Policlínico Policial desde una vivienda de barrio San Rafael, pero llegó sin vida.

Hoy 08:27
Policlínico Policial

Un adolescente de 14 años murió este domingo por la tarde en la ciudad de Córdoba luego de ser trasladado de urgencia a un centro de salud con un presunto cuadro de ahogamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 14:30 en barrio San Rafael. Según informó la Policía, el menor fue llevado por familiares desde una vivienda ubicada en calle Julián Aguirre al 2700 hasta el Policlínico Policial.

Una vez en el centro médico, el joven fue asistido por profesionales de la salud que intentaron reanimarlo mediante distintas maniobras. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el presunto ahogamiento que derivó en la muerte del adolescente.

TEMAS Cordoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible accidente en la Ruta 64: murió un hombre y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque
  2. 2. Jornada del 8M en el Fórum reunió a mujeres de toda la provincia
  3. 3. “Irán ponía en riesgo al mundo”: Milei respaldó la ofensiva contra el régimen iraní y reafirmó su alineamiento con Trump
  4. 4. El tiempo para este lunes 9 de marzo en Santiago del Estero: pronostican tormentas durante la madrugada y una máxima de 26°
  5. 5. Fuerte sismo en Japón dejó tres muertos y cientos de heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT