Secuestran numerosas motocicletas en operativos de Seguridad Vial en Añatuya

Los controles se realizaron durante el fin de semana para detectar infracciones, maniobras peligrosas y ruidos molestos en la vía pública.

Efectivos de Seguridad Vial realizaron durante el fin de semana intensos operativos de control en la ciudad de Añatuya, que derivaron en el secuestro preventivo de numerosos motovehículos por incumplir las normas de circulación.

Los procedimientos se llevaron a cabo en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, mediante operativos cerrojo destinados a combatir maniobras peligrosas y distintas infracciones viales.

Según se informó, el despliegue formó parte de un plan estratégico de prevención y tuvo como resultado la retención de una importante cantidad de motocicletas que no cumplían con los requisitos mínimos para circular por la vía pública.

Uno de los principales ejes del operativo fue la detección de ruidos molestos provocados por escapes no reglamentarios, una problemática que representa una demanda constante de los vecinos.

Además, los controles apuntaron a identificar a conductores que realizaban maniobras riesgosas, poniendo en peligro tanto su integridad física como la de terceros.

Desde las autoridades indicaron que este tipo de procedimientos continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de promover una cultura vial responsable y reducir la tasa de accidentes.