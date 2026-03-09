EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Martes 10 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Fernández (barrios Belgrano y Bicentenario) y a las localidades de Maquito (dpto. Capital) y Corrales Nuevos y Simbol Pozo (dpto. Atamisqui); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda); de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Amama (dpto. Moreno) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Lavalle, Jarillal, Las Cañas, San José y El Mangrullo (dpto. Guasayán).
Miércoles 11 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidades de Maco y Maquito (dpto. Capital) y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Ardiles. (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Los Núñez (dpto. Capital) y de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Tapso (dpto. Choya).