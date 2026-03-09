Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026 | 22º
X
Locales

EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:39

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Martes 10 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Fernández (barrios Belgrano y Bicentenario) y a las localidades de Maquito (dpto. Capital) y Corrales Nuevos y Simbol Pozo (dpto. Atamisqui); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda); de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Amama (dpto. Moreno) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Lavalle, Jarillal, Las Cañas, San José y El Mangrullo (dpto. Guasayán).

Miércoles 11 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidades de Maco y Maquito (dpto. Capital) y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Ardiles. (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Los Núñez (dpto. Capital) y de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Tapso (dpto. Choya).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible accidente en la Ruta 64: murió un hombre y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque
  2. 2. Jornada del 8M en el Fórum reunió a mujeres de toda la provincia
  3. 3. “Irán ponía en riesgo al mundo”: Milei respaldó la ofensiva contra el régimen iraní y reafirmó su alineamiento con Trump
  4. 4. El tiempo para este lunes 9 de marzo en Santiago del Estero: pronostican tormentas durante la madrugada y una máxima de 26°
  5. 5. Fuerte sismo en Japón dejó tres muertos y cientos de heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT