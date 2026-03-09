Ingresar
La Municipalidad difundió el cronograma semanal de fumigación en los barrios

Las tareas preventivas contra mosquitos e insectos se realizarán de lunes a viernes en distintos sectores de la Capital.

Hoy 08:35
Fumigación

La Dirección de la Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital comunicó los barrios en donde se realizarán esta semana las fumigaciones contra mosquitos y otros insectos, dentro del programa preventivo anual.

Este lunes será el turno de los barrios:

Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar Santa Lucía e Industria.

El martes se trabajará en los barrios Siglos XX (Sector XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes".

El jueves las pulverizaciones se harán rn los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrioa Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

