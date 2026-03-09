La Municipalidad difundió el cronograma semanal de fumigación en los barrios

Las tareas preventivas contra mosquitos e insectos se realizarán de lunes a viernes en distintos sectores de la Capital.
La Dirección de la Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital comunicó los barrios en donde se realizarán esta semana las fumigaciones contra mosquitos y otros insectos, dentro del programa preventivo anual.
Este lunes será el turno de los barrios:
Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar Santa Lucía e Industria.
El martes se trabajará en los barrios Siglos XX (Sector XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.
El miércoles se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes".
El jueves las pulverizaciones se harán rn los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.
El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrioa Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.