La intendente Fuentes recibió una distinción por el día de la mujer en el acto organizado por el Gobierno Provincial

La jefa comunal participó de la ceremonia realizada en el Fórum, donde recibió un reconocimiento por ser la primera intendente mujer de la Capital.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto oficial del 8M por el Día de la Mujer Trabajadora que se realizó en el Fórum bajo el lema “Mujeres que inspiran, crean y transforman”, que fue encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O ‘ Mill.
Durante la ceremonia, la Ing. Fuentes recibió el reconocimiento “por ser la primera intendente mujer de la Capital” y, a su vez, la jefa comunal hizo entrega de una distinción a las trabajadoras de la Municipalidad de la Capital, Reina Castillo, Rosa Ramona Santillán y Vanina Gallo, por su servicio y aporte a la ciudad.
Asimismo, recibió un presente de empleados de Sadem (Sindicato Argentino de Músicos) y del Área de Servicios Urbanos de la comuna.
Luego, presenció el mensaje alusivo a la fecha realizado por la ministra O'Mill y las distinciones que les fueron otorgadas a mujeres referentes de la salud, la justicia, derechos humanos , de la ciencia, la tecnología, la política, de acción social, del deporte y la cultura y del rubro empresarial.
Luego asistió a la presentación artística y al stand de emprendedores y artesanos locales coordinado por la Municipalidad, donde destacó el rol y participación de las mujeres en la economía social.
A lo largo del evento, estuvo acompañada por funcionarias del gabinete municipal.