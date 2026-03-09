Aseguran que la menstruación produce cambios en el cerebro

Científicas de distintos países impulsan nuevas investigaciones para comprender mejor su impacto en la salud.

Hoy 09:22

Durante décadas, la menstruación fue un tema poco estudiado por la ciencia. A pesar de ser un proceso biológico que experimenta casi la mitad de la población mundial, la investigación médica sobre el ciclo menstrual ha sido limitada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hoy, nuevas investigaciones buscan cambiar esa realidad. Científicas de distintos países están impulsando lo que muchos especialistas consideran una nueva era en la ciencia de la menstruación, con estudios que analizan su impacto en la salud, el bienestar y el funcionamiento del cerebro.

Una anécdota histórica ilustra este desconocimiento. En 1983, cuando la astronauta Sally Ride se preparaba para viajar al espacio, un grupo de ingenieros de la NASA se preguntó cuántos tampones necesitaría durante una misión de una semana. Sin saber la respuesta, sugirieron que llevara cien.

El episodio reflejó la falta de conocimiento científico sobre un proceso cotidiano para millones de personas.

“Preferiríamos colonizar Marte antes que estudiar el cuerpo de las mujeres”, afirma Elizabeth Rizor, investigadora posdoctoral especializada en neuroimagen y salud femenina de la Universidad de California en Santa Bárbara.

La menstruación forma parte del ciclo menstrual, un proceso biológico que ocurre aproximadamente cada 21 a 35 días y que puede repetirse durante más de 30 años de la vida.

Está regulado por hormonas que actúan como mensajeras químicas entre el cerebro, los ovarios y el útero.

Sin embargo, los especialistas señalan que su importancia va más allá de la reproducción.

“Es un indicador de equilibrio entre las esferas de nuestra vida”, explica Claudia Hernández, ginecóloga especialista en niñas y adolescentes del Instituto de la Mujer en el Hospital Zambrano Hellion de TecSalud.

Instituciones médicas como el Colegio Americano de Ginecólogos incluso consideran al ciclo menstrual el “quinto signo vital”, junto con la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria.

A pesar de su importancia para la salud, la menstruación sigue siendo un tema marcado por la desinformación y los prejuicios en muchas partes del mundo.

Andrea Rodríguez, investigadora de la Escuela de Salud Pública de México, advierte que todavía existe una gran brecha en el acceso a información y recursos.

“Seguimos creyendo que es una moda la lucha por la salud menstrual y no nos damos cuenta de que muchas veces hablamos desde el privilegio”, afirma.

En comunidades vulnerables, como zonas rurales, poblaciones migrantes o cárceles, muchas personas menstruantes no tienen acceso a productos básicos de gestión menstrual.

Los estudios también muestran que la desinformación comienza desde la adolescencia. En una investigación realizada en una secundaria pública de México, solo el 15% de las adolescentes tenía información adecuada sobre menstruación, mientras que casi el 80% mantenía creencias erróneas o negativas sobre este proceso.

Uno de los avances más recientes en este campo proviene de la neurociencia.

Investigadoras como Viktoriya Babenko y Elizabeth Rizor realizaron uno de los primeros estudios que analizan cómo las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual influyen en la estructura del cerebro.

Hasta ahora, se sabía que algunas regiones cerebrales tienen receptores hormonales relacionados con la reproducción, pero faltaban estudios que analizaran los cambios a lo largo de todo el ciclo.

En la investigación, se estudiaron dos componentes del cerebro:

Materia gris , donde se procesa la información neuronal

, donde se procesa la información neuronal Materia blanca, encargada de conectar distintas regiones cerebrales

Las investigadoras realizaron análisis en tres momentos del ciclo menstrual: durante la menstruación, en la ovulación y en la mitad de la fase lútea.

Los resultados mostraron variaciones en distintas estructuras del cerebro vinculadas a los cambios hormonales del ciclo.

“Así realmente podemos ver cómo los cambios del ciclo afectan a una persona semana a semana”, explica Babenko.

El estudio no buscó relacionar directamente estos cambios con el estado de ánimo o la energía, pero sí ofrece una base científica para futuras investigaciones sobre fenómenos como el síndrome premenstrual.

Durante muchos años, la investigación médica evitó estudiar el ciclo menstrual porque las variaciones hormonales se consideraban un “factor de confusión”. Hoy, esa mirada está cambiando.

Las fluctuaciones hormonales se entienden cada vez más como una oportunidad científica para comprender mejor el cuerpo humano y su relación con la salud mental y física.

“Creemos que su papel no es solo fundamental para comprender el estrés y la salud de las mujeres, sino para entender qué es lo que nos hace, independientemente del sexo, sentirnos como nos sentimos todos los días”, señala Babenko.

Para los especialistas, ampliar la investigación sobre menstruación no solo permitirá mejorar los diagnósticos de enfermedades como la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico, sino también promover una menstruación más informada, digna y libre de estigmas.

Entender mejor el ciclo menstrual, concluyen los científicos, puede ayudar a dejar de verlo como una carga y empezar a reconocerlo como un proceso natural clave para la salud.