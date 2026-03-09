Javier Milei habló de un “reordenamiento mundial”, analizó el futuro de China y anticipó la caída del régimen cubano

El Presidente vaticinó un reordenamiento del esquema internacional y aseguró que los socios que “ensucian” al gigante asiático “caerán”.

Hoy 10:02

El presidente Javier Milei habló de un reordenamiento del sistema internacional marcado por los conflictos bélicos, vaticinó la “caída” de varios socios comerciales que “ensucian” a la República Popular de China y habló de la “liberación” de Cuba a raíz de la intervención de Estados Unidos.

“China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán, y entonces la situación va a ser más pura y limpia”, sostuvo desde Nueva York, donde participará de la Argentina Week.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump trabaja en conquistar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia y garantizó que el gobierno republicano intervendrá en Cuba. “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte”, anticipó.

“Muchos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Ese tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y errada. Lo que importa es pura y exclusivamente la geopolítica”, afirmó, y agregó: “Hay un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas. Y otra parte tiene que ver con el terrorismo internacional”.

Para Milei, Irán “no solo que estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda" sino que desarrollaba material nuclear lo que representa una amenaza para el mundo. “Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo”, alertó, y sumó: “Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos, por ejemplo, en Latinoamérica con Cuba, con Venezuela y que desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región”.

“Hasta este momento Estados Unidos venía atacando de manera quirúrgica, se notaba con plena claridad la forma de trabajo donde era claro y evidente la inteligencia israelí, sumada al potencial bélico de Estados Unidos”, subrayó.

Por su parte, reveló que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo. “Es probable que para la segunda mitad del año todos los procesos bélicos hayan encontrado un final y entonces, en ese contexto, los precios se acomoden. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, afirmó.

Por último, destacó la organización la Argentina Week y planteó que la administración libertaria mostrará al país “como una oportunidad de negocios”, por lo que, durante su discurso, utilizará las “herramientas del análisis financiero para mostrar que Argentina es una gran oportunidad de inversión”.