Pedro Llorvandi: “Si el precio del petróleo se mantiene, Argentina va a tener que hacer un retoque en los combustibles”

El referente del sector de estaciones de servicio advirtió que la escalada del precio internacional del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, podría terminar impactando en el valor de las naftas en el mercado local.

Hoy 11:08

El empresario Pedro Llorvandi, referente del sector de estaciones de servicio en Santiago del Estero, advirtió que el aumento del precio internacional del petróleo podría terminar impactando en los combustibles en Argentina si se mantiene en niveles elevados durante un período prolongado.

El integrante de la Cámara de Expendedores de Subproductos del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero (CEPA-SE) y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) explicó que la escalada del crudo está directamente vinculada con el conflicto en Medio Oriente, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de exportación petrolera del mundo.

En diálogo con Radio Panorama, Llorvandi señaló que la extensión del conflicto genera incertidumbre en los mercados petroleros internacionales. “La problemática de salir del Golfo por el estrecho de Ormuz puede hacer que empiece a escasear el petróleo en el mundo”, explicó.

El empresario remarcó que esa situación ya se refleja en el mercado internacional. “Hace dos semanas el petróleo estaba cotizando en 74 dólares el barril y hoy estamos ya en 104”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Cuando una mercadería empieza a escasear, el precio automáticamente se dispara y es lo que estamos viendo hoy con el petróleo”.

Ante ese escenario, advirtió que la suba podría trasladarse a los surtidores. “A este nivel de petróleo, Argentina en algún momento va a tener que hacer un retoque para arriba en los combustibles”, sostuvo.

Caída del consumo en las estaciones de servicio

Llorvandi también se refirió a la situación del consumo de combustibles en el país. Según detalló, las estaciones de servicio registran una caída importante en las ventas.

“Estamos con una baja de entre 14% y 19% en el volumen de ventas respecto al año pasado”, sostuvo.

El dirigente explicó que esa tendencia se mantiene en el inicio de 2026. “Prácticamente seguimos con el mismo nivel de caída de ventas. Lo que estamos viviendo ahora es casi una fotocopia del 2025”, señaló.

No obstante, aclaró que algunos sectores de la economía sostienen la demanda de combustibles. “El campo hoy está muy activo por las buenas perspectivas de cosecha y eso genera un despacho importante de combustible”, indicó.

Además, agregó que otras actividades productivas también impulsan el consumo, como la minería y el desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta.