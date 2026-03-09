Ingresar
Francia anunció que movilizará ocho fragatas y un portaaviones para reabrir el estrecho de Ormuz ante el bloqueo iraní

El presidente Emmanuel Macron dijo que la misión militar buscará garantizar la libre navegación. Se trata de una zona estratégica, en la que circula un quinto de la producción global de crudo y gas.

Hoy 11:50

Francia anunció que movilizará ocho fragatas y un portaaviones para reabrir el estrecho de Ormuz ante el bloqueo iraní, en plena guerra en Medio Oriente. El presidente Emmanuel Macron dijo que la misión militar buscará garantizar la libre navegación en la zona. Se trata de un área estratégica, en la que circula un quinto de la producción global de petróleo crudo y gas.

Macron dijo desde Chipre que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz y que enviará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaviones, en el Mediterráneo Oriental, que dijo que permitirán "atraer y movilizar" a otros países europeos.

El  presidente de Francia destacó: "Preparamos esta misión con nuestros  socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la  economía mundial". El mandatario habló de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" puedan transitar nuevamente por Ormuz

Macron dijo que aportarán dos fragatas para  asegurar "la libertad de navegación y la seguridad" en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo, dentro de la actual coalición internacional  coordinada por Grecia: "Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional".

