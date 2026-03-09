Mojtaba Jameneí hablará por primera vez como líder supremo de Irán

Su mensaje llega mientras crecen tanto el respaldo internacional como las críticas dentro del país.
Mojtaba Jameneí se dirigirá por primera vez al país como líder supremo de Irán tras su designación por la Asamblea de Expertos para suceder a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, muerto en bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. Su llegada al poder ocurre en medio de protestas aisladas, apoyos internacionales y fuertes tensiones políticas internas.
La prensa iraní informó que Mojtaba, ofrecerá este lunes su primer discurso público como máxima autoridad política y religiosa del país.
Mientras se espera esa intervención, distintas figuras del establishment iraní comenzaron a expresar su respaldo a la designación. El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Ejei, calificó la elección como "una fuente de alegría y esperanza" e instó a las élites políticas, a los funcionarios y a la población a jurar lealtad al nuevo líder para reforzar la unidad nacional.
En la misma línea se pronunció Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien sostuvo que la elección de Mojtaba Jameneí se realizó mediante un proceso transparente y conforme a la legalidad.