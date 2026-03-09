La inflación en Buenos Aires fue del 2,6% en febrero y suma 32,4% en un año

La suba de los servicios públicos impactó en el índice de precios de la ciudad; el jueves se conocerá el dato nacional.

Tras marcar una suba de 3,1% en enero, en febrero los precios en la ciudad de Buenos Aires se desaceleraron y aumentaron, en promedio, 2,6%, según informó el Instituto de Estadísticas porteño este lunes. Así, en lo que va del año la inflación alcanzó el 5,7%, mientras que en los últimos doce meses se ubicó en 32,4%, lo que representó un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente al registro del mes anterior.

La cifra porteña siempre se da a conocer días antes de que el Indec informe el número de inflación nacional. En este caso, el número de febrero se oficializará el jueves, y los analistas privados esperan un número similar al de enero, que fue del 2,9 por ciento. Para este mes, sin embargo, sí esperan una aceleración de la suba de precios y la cifra podría comenzar con 3. Al respecto, el presidente Javier Milei se refirió al tema recientemente y aseguró que después del primer trimestre la inflación retomará un sendero bajista y hacia junio-agosto el guarismo mensual comenzará “con un cero adelante”.

La dinámica de precios en la CABA respondió principalmente a los movimientos observados en cinco divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Seguros y servicios financieros, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y equipamiento y mantenimiento del hogar. En todos los casos, superaron el promedio de la inflación.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró la incidencia, con un alza de 5,9%. El informe atribuyó este desempeño a los incrementos en los gastos comunes vinculados a la vivienda y a las actualizaciones tarifarias en servicios residenciales de electricidad y gas por red. La suba en los valores de los alquileres también influyó en el resultado de esta categoría. A su vez, el rubro de seguros y servicios financieros también trepó 5 por ciento.

En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el índice marcó un avance promedio de 2,9%, con un aporte de 0,50 puntos porcentuales al nivel general. Dentro de este segmento, el mayor impulso provino de Carnes y derivados, que subió 7,3% en el período. Otros componentes, como Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%), también exhibieron incrementos. En tanto, las bajas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%) atenuaron el alza de la división.

Salud registró una suba de 3% y sumó 0,27 puntos porcentuales al IPCBA mensual. El principal factor fue el ajuste en las cuotas de la medicina prepaga, que incidió de forma directa en este comportamiento. Y equipamiento y mantenimiento del hogar contribuyó con un incremento en los precios del 3,1 por ciento.

En tanto, la división Restaurantes y hoteles mostró una variación de 1,5%, y el informe atribuyó el incremento a los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las tarifas de alojamiento por motivos turísticos descendieron y contribuyeron a moderar el impacto de esta categoría.

El rubro Información y comunicación presentó un aumento de 2,4% y el comportamiento respondió a los incrementos en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil. El resto de las divisiones del IPCBA tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el nivel general. Dos excepciones fueron Transporte, que registró una baja de 0,4%, y Prendas de vestir y calzado, que se mantuvo estable. Recreación y cultura subió apenas 0,1 por ciento.

En la perspectiva interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte se posicionaron como los principales motores de la suba de precios minoristas, explicando el 63,3% de la variación anual del índice.

El informe también analizó la evolución de Bienes y Servicios. Durante febrero, los Bienes subieron 1,9%, mientras los Servicios avanzaron 3%. El aumento de los Bienes se vinculó principalmente a los precios de los alimentos, sobre todo carnes, y en menor medida a los combustibles y lubricantes para vehículos y a los medicamentos. Por el lado de los Servicios, los aumentos en los gastos comunes de la vivienda y las tarifas residenciales de electricidad tuvieron un peso central. También influyeron los incrementos en restaurantes, bares y casas de comida, las tarifas residenciales de gas y los valores de los alquileres. Las bajas en los precios de pasajes aéreos, alojamiento en hoteles y paquetes turísticos contribuyeron a que el avance de los Servicios no fuese mayor.

En los dos primeros meses del año, los Bienes acumularon una suba de 4,3% y los Servicios de 6,6%. En términos interanuales, ambas agrupaciones aceleraron su ritmo de incremento: los Bienes alcanzaron 26,3% y los Servicios 36,1%.

A su vez, la agrupación denominada Resto IPCBA, considerada una aproximación a la inflación núcleo, mostró un aumento de 3,1% durante febrero y mantuvo un ritmo interanual de 32,9%. La agrupación Regulados avanzó 4,5%, con el mayor aporte de las actualizaciones en las tarifas residenciales de electricidad y gas por red, las cuotas de medicina prepaga y el boleto de colectivo urbano. En el análisis interanual, Regulados se aceleró hasta 34,8%, 3,9 puntos porcentuales más que en enero.

En contraste, los Bienes y servicios Estacionales promediaron una baja de 6,5% en febrero, fundamentalmente por la reducción en los precios de los pasajes aéreos. También influyeron las caídas en las tarifas de alojamiento en hoteles y en los valores de los paquetes turísticos. En términos interanuales, el agregado Estacionales desaceleró su ritmo de suba hasta 21,1%, 2,2 puntos porcentuales menos que el mes previo.