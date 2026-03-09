Mujeres bandeñas celebraron su día con una multitudinaria Master Class de Ritmos en la plaza Belgrano

La Municipalidad organizó un encuentro recreativo y cultural que convocó a vecinas de todas las edades y dio inicio a actividades durante todo marzo.

La municipalidad de La Banda realizó un encuentro denominado “Día de la Mujer: Bandeñas en La Banda”, para conmemorar y celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Esta actividad se desarrolló el domingo 8 de marzo, en la plaza Manuel Belgrano, e incluyó una Master Class de Ritmos a cargo de profesoras de diferentes gimnasios de La Banda, una feria de emprendedores y entrega de reconocimientos

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Gobierno con la colaboración de las direcciones de Turismo, Juventud y Deportes, y convocó a muchas vecinas de diferentes edades que se fueron sumando paulatinamente a la máster class.

Al final del encuentro, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, entregó diplomas a las profesoras que intervinieron en esta actividad. Ellas son: Silvia Rojas, Ely Nuñez, Oriana Villalba, Rocío Zabala, Ivana Robles, Estefi Roldán, Belén Torres, Marita Gonzáles Peralta, Lucia Peralta y Ely Frías.

En la ocasión, la Secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, destacó lo siguiente: “Hoy se está celebrando el Día Internacional de la Mujer, celebrarlo es una forma de decir, porque también es una jornada de reflexión para la mujer.

Este día es para eso, para tomar conciencia de las dificultades que la historia ha puesto a las mujeres y estamos en una lucha constante por lograr una real igualdad entre hombres y mujeres.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal, el Intendente Roger Nediani ha dispuesto que durante todo el mes de marzo se realicen diferentes tipos de actividades con el fin de concientizar, reflexionar sobre los derechos de las mujeres, cuáles son las dificultades que tenemos a la hora trabajar, de la rutina diaria, de criar a los hijos, educarlos, entre otras cosas. Todas esas cuestiones hacen que la vida de una mujer día a día sea compleja.

Hemos empezado desde el principio del mes con actividades de distintas índoles, culturales y educativas y hoy estamos en un espacio de recreación que ha sido posible gracias a 10 profesoras que han puesto mucho sacrificio en organizar esta master class de ritmos.

Son mujeres que trabajan como profesoras en gimnasios de la ciudad de La Banda, que han hecho posible hoy esta masterclass para tener un día recreativo y de sana convivencia.

Después, las actividades continuarán durante todo el mes para concientizar a la comunidad en distintos aspectos como la salud, la educación y otros temas”.

Agregó: “La evaluación de las actividades que se realizaron hasta el momento es muy buena. Porque han tenido una buena convocatoria y muchos actores sociales han estado presentes en cada una de ellas .

Comenzamos con una muestra de la historia de las mujeres destacadas que se realizó en el pasillo del Departamento Ejecutivo Municipal.

Después, la Dirección de la Juventud junto con la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” realizaron un encuentro cultural que tuvo una participación muy importante.

Entonces, en ese aspecto estamos muy agradecidos porque sabemos que ante un gobierno nacional que tiene una política totalmente en contra de los derechos de las mujeres, nosotros desde el Departamento Ejecutivo Municipal seguimos insistiendo que tenemos que trabajar para conservar los derechos ya logrados y seguir trabajando para lograr una igualdad real”.