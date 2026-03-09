Con operativos de Salud, ferias y actividades recreativas continúa la conmemoración por el "Mes de la Mujer"

Bajo el lema “Mujeres del Territorio”, se realizarán jornadas de salud integral, conversatorios, clases de zumba y una feria de emprendedoras en distintos barrios.

Hoy 13:01

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial a través de la Dirección General de Salud se adhirió al cronograma de actividades previstas para conmemorar el “Día de la Mujer” con una serie de operativos que se realizarán bajo el lema “Mujeres del Territorio”.

En este sentido, se indicó que el miércoles 11 se realizará un operativo de salud integral y un conversatorio en las instalaciones del Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 2 del barrio San Fernando a partir de las 19 donde se ofrecerán diferentes servicios de control sanitario, prevención y asesoramiento.

El viernes 20 a partir de las 18 en las instalaciones de la Dirección de Salud, ubicada en avenida Besares y Alem, se desarrollará la “Jornada de Mujeres del Territorio” con la participación de las áreas de Salud, Género y Nutrición Comunitaria donde se realizarán sorteos, una merienda y una clase de zumba.

Finalmente, para cerrar el denominado “Mes de la Mujer” el viernes 27 a partir de las 8 tendrá lugar un operativo integral de salud en el CAMM N° 4 del barrio 25 de Mayo donde se realizarán PAP, inmunización, testeos y servicios de asesoramiento. Para conseguir un turno las interesadas pueden acercarse a solicitar un turno de lunes a viernes de 7 a 19.

El viernes 27 a partir de las 19 se realizará una “Feria de Mujeres Emprendedoras” en la Plaza Belgrano con el objetivo de impulsar los negocios de diferentes rubros de las vecinas bandeñas.