SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026
Locales

La Municipalidad refuerza la vacunación antigripal para adultos mayores

La Dirección de Salud recuerda la importancia de la vacuna como herramienta clave para la prevención y el cuidado colectivo.

Hoy 13:05

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informa que se encuentra en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal destinada a adultos mayores a partir de los 65 años.

La aplicación de la vacuna se realiza en el CAMM N° 5 Central Argentino Ampliación, con el objetivo de reforzar la prevención y el cuidado de la salud de uno de los grupos más vulnerables ante enfermedades respiratorias.

La atención se organiza en turno mañana los días martes y viernes, de 9 a 12 y en turno tarde de lunes a viernes, de 13 a 19.

Desde el municipio se recuerda la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para prevenir complicaciones derivadas de la gripe, promoviendo el cuidado individual y colectivo bajo el lema “Si nos cuidamos entre todos, seremos más fuertes”.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa fortaleciendo las políticas públicas de prevención y acceso gratuito a la salud en los distintos sectores de la ciudad.

TEMAS Municipalidad de La Banda

