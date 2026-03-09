“No habrá cimbronazos en el precio de la nafta”, aseguró el CEO de YPF

Horacio Marín explicó que la petrolera estatal aplica ajustes graduales pese a que el barril de crudo rozó los US$120 por la guerra en Medio Oriente.

Hoy 13:29

En medio de la fuerte volatilidad que atraviesa el mercado por la guerra en Medio Oriente, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, volvió a hablar del impacto en el precio de los combustibles en la Argentina. El ejecutivo aseguró que la petrolera estatal no prevé aplicar subas bruscas en la nafta y el gasoil en sintonía con el salto que registró el crudo en los últimos días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles”, afirmó Marín en una publicación en su cuenta de X, en la que sostuvo que la empresa busca mantener una política de previsibilidad para los consumidores en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

El directivo reconoció que el comportamiento del petróleo internacional es un factor que las petroleras deben seguir de cerca, aunque reiteró que cualquier traslado a los precios será gradual. “Tenemos que ir trasladando, pero de manera honesta y lógica según la afectación que tenemos y también según el valor del futuro".

Marín señaló que la compañía monitorea permanentemente la evolución del mercado energético y cómo afecta a el valor internacional al negocio local. Sostuvo que los ajustes no necesariamente reflejarán de inmediato los saltos del crudo. “No son aumentos importantes para nada comparados con el precio del barril”, indicó.

El precio del petróleo saltó más de 40% desde el ataque de EE.UU. e Israel a Irán. Desde hace meses, las petroleras en la Argentina no informan los aumentos al público y el Gobierno desactivó la obligación de reportar los valores de manera diaria. Pero, hubo subas de 6,7% para la nafta y el gasoil, desde febrero, según el promedio que recolecta el sitio especializado Surtidores.com.

Según esos promedios, en lo que va del año, las alzas llegan a 9,4% para la nafta súper y de 10,6% para el gasoil.

El ejecutivo explicó que la compañía está aplicando una estrategia de “micropricing”, mediante la cual analiza la evolución del mercado en períodos cortos. “Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana, y podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”, señaló.

Según Marín, el objetivo de ese esquema es evitar traslados abruptos de la volatilidad internacional al surtidor. En su mensaje también sostuvo que la incertidumbre de los mercados no necesariamente genera valor económico real. “La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, planteó.

De todos modos, el ejecutivo dejó abierta la posibilidad de cambios en caso de que el conflicto se prolongue y los valores internacionales se mantengan en niveles elevados durante un período prolongado.

“Si el petróleo estuviera tres meses a 100 dólares, tendremos el gasoil y la nafta mucho más altos, como los va a tener el mundo”, advirtió.

Sin embargo, aclaró que hasta ahora la empresa optó por no trasladar completamente esas variaciones. “Tendría que haberse aumentado muchísimo, pero no lo hicimos porque, a medida que se vea afectando, vamos a ver cómo ir trasladando”, concluyó.

Las declaraciones del titular de YPF se producen en un contexto de fuerte tensión en el mercado energético global. El precio del petróleo Brent llegó a rozar esta madrugada los 120 dólares por barril, luego de saltar más de 25%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también se acercó a ese nivel y se mantenía por encima de los 100 dólares hacia el mediodía argentino.

Se trata del nivel más alto desde abril de 2022, cuando las materias primas se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania. La actual escalada está vinculada con la guerra en Medio Oriente, que ya lleva casi 10 días y que generó preocupación por posibles interrupciones en el suministro global de petróleo y gas.

El conflicto se intensificó luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de ese país con el cierre del estratégico estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima circula cerca de un quinto de la producción mundial de crudo y gas, lo que la convierte en un punto clave para el comercio energético global.

La situación elevó el nerviosismo de los inversores ante la posibilidad de escasez de combustibles y mayores presiones inflacionarias a nivel mundial. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones, según reportes del mercado, llevó a que muchos petroleros eviten transitar por el estrecho.

Unos 15 millones de barriles de crudo —equivalentes a aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo— suelen pasar cada día por ese corredor marítimo.