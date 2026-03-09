Javier Milei sumará otro viaje internacional y cerrará el Foro Económico de Madrid

El Presidente viajará a España el próximo 14 de marzo para participar del encuentro que reunirá a economistas y dirigentes para debatir sobre inversión, inteligencia artificial y el futuro económico y social. Será el encargado de cerrar el evento.

Hoy 13:25

El presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior y tiene previsto trasladarse a España el próximo sábado 14 de marzo para participar del Foro Económico de Madrid, donde será el encargado de cerrar el evento.

Según trascendió, el mandatario emprenderá el viaje luego de regresar al país tras asistir en Chile a la ceremonia de traspaso de mando del presidente electo José Antonio Kast, prevista para el 12 de marzo.

El propio Milei confirmó su participación en el encuentro a través de su cuenta de X. Allí compartió el flyer del evento y expresó: “LLA. VLLC!”.

El foro reunirá a especialistas y referentes del ámbito político y económico para debatir sobre el futuro económico y social de España. Entre los ejes centrales figuran la inversión, la denominada “batalla cultural” y el desarrollo de la inteligencia artificial.

De acuerdo al cronograma difundido por los organizadores, el jefe de Estado argentino será el encargado del discurso de cierre tras una serie de paneles. Entre ellos se destaca un debate titulado “La Argentina de Milei”, que estará a cargo del doctor en Economía Juan Ramón Rallo y del economista Eduardo Garzón.

Las entradas para asistir al evento tienen distintos valores. El acceso estándar cuesta 49 euros, mientras que los paquetes con mayores beneficios alcanzan los 2500 euros.

En total participarán 17 panelistas en el foro que se desarrollará en Madrid. De ese grupo, solo dos son mujeres: la abogada penalista Paula Fraga, que expondrá en la mesa sobre “La izquierda crítica”, y la empresaria Marta Marcilla, quien disertará sobre temáticas vinculadas al emprendedurismo.

Actualmente, Milei se encuentra en Estados Unidos acompañado por parte de su Gabinete y desarrolla una intensa agenda que incluye disertaciones en universidades, galas de premiación y su participación en la Argentina Week.