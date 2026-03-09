Femicidio de Ramona Medina: trasladaron a “Chucky” Bustamante para pericias psicológicas y Fiscalía buscará su prisión preventiva

El principal imputado por el crimen fue llevado bajo fuerte custodia a Las Termas de Río Hondo para una evaluación psicológica ordenada por el Ministerio Público Fiscal.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, este lunes por la mañana fue trasladado a Las Termas de Río Hondo el principal imputado por el homicidio de Ramona Emilia Medina, Luis Bustamante, alias “Chucky”, quien permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

El traslado se realizó desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, en el marco de nuevas medidas dispuestas en la causa.

La diligencia fue ordenada por la fiscal Dahiana Pérez Vicens, quien lleva adelante la investigación, con el objetivo de realizar una entrevista psicológica al imputado como parte de las pericias que se desarrollan dentro del proceso.

La evaluación fue realizada por dos peritos psicólogos, uno designado por el Ministerio Público Fiscal y otro propuesto por la Defensa Oficial, representada por la Dra. Ana Silva Gerez.

Una vez finalizada la entrevista, Bustamante fue trasladado nuevamente al Centro Único de Detenidos en la ciudad Capital, donde continúa alojado.

Nuevas entrevistas psicológicas

En el marco de estas medidas, se fijaron dos nuevas entrevistas psicológicas para los días 16 y 23 de marzo, las cuales forman parte de las pericias dispuestas dentro de la causa.

Fuentes judiciales indicaron además que desde el Ministerio Público Fiscal se solicitará próximamente una nueva audiencia para requerir la prisión preventiva del imputado, con el objetivo de que continúe detenido mientras avanza la investigación por el homicidio de Ramona Emilia Medina.

Cabe recordar que en una audiencia realizada días atrás, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la detención de Bustamante.

Durante esa instancia, la defensora oficial Ana Silva Gerez requirió la excarcelación del imputado, argumentando que —según su postura— no existirían suficientes elementos probatorios en su contra.

Sin embargo, el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, resolvió hacer lugar al pedido de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, disponiendo la prórroga de la detención del acusado.

La causa continúa avanzando mientras se desarrollan las pericias psicológicas y las distintas medidas judiciales en torno al imputado por el crimen.