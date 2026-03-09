Termas: detienen a un sujeto con frondosos antecedentes por robo en una farmacia

El sospechoso fue identificado tras el análisis de cámaras de seguridad y detenido durante un allanamiento. En el procedimiento secuestraron una motocicleta y un casco que habrían sido utilizados para cometer el hurto.

Hoy 13:35

Luego de una serie de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, personal policial logró identificar y detener a un hombre con antecedentes, acusado de protagonizar un hurto en una farmacia del centro de Las Termas de Río Hondo.

El procedimiento fue concretado este lunes por la mañana, en el marco de una causa por “Hurto simple” en perjuicio de la Farmacia La Esquina, ubicada sobre calle Francisco Solano al 100 del barrio Centro, cuya denuncia fue radicada por un empleado de la farmacia.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 5 de marzo alrededor de las 15:45, cuando un sujeto ingresó al local con casco colocado y sustrajo tres perfumes, para luego escapar rápidamente a bordo de una motocicleta de color rojo.

A partir de ese momento, personal del Departamento Robo y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones Departamental 6 inició tareas investigativas y análisis de secuencias fílmicas, lo que permitió identificar al presunto autor del hecho.

Con los elementos reunidos, y mediante oficio judicial refrendado por el juez Dr. Diego Vittar y bajo instrucciones del fiscal Dr. Rafael Zanni, se ordenaron dos allanamientos y la detención del sospechoso.

Durante uno de los procedimientos, realizado en calle Juan Felipe Ibarra al 200 del barrio Villa Balnearia, los investigadores lograron detener a Pablo Facundo Gallo, de 34 años.

En tanto, en otro allanamiento efectuado en un domicilio ubicado en la misma calle, en la zona de ingreso al dique, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Mondial de color rojo y un casco protector marca Vértigo negro con franjas rojas, elementos que serían de interés para la causa.

Cabe acotar que Gallo cuenta con antecedentes y habría sido denunciado en otros hechos, por lo que la investigación continúa a fin de determinar su posible vinculación con otros delitos ocurridos en la ciudad.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.