Vuelve el fútbol en Qatar y hay expectativa por Argentina vs. España: ¿dónde se juega la Finalissima?

Los equipos volvieron a entrenarse con cuidados extremos por la guerra en Medio Oriente, por lo que hay esperanza de que el duelo de selecciones se realice en Doha el 27 de marzo, como estaba previsto.

Hoy 14:38

Tras varias semanas de incertidumbre por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el fútbol volverá a disputarse en Qatar y reavivó la expectativa de que la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España se juegue finalmente el 27 de marzo en Doha, como estaba previsto originalmente.

La esperanza creció luego de que la federación catarí anunciara este lunes los horarios para la reanudación de sus competiciones, que volverán a disputarse el próximo jueves a partir de las 21.30.

La actividad oficial regresará once días después de la suspensión total de los torneos, una medida adoptada por la federación local debido a la inestabilidad en la región generada por el conflicto bélico.

El estadio Lusail, sede prevista

La Finalissima está programada para jugarse en el Estadio Lusail, escenario principal del Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Sin embargo, tras los bombardeos en la región, las autoridades del fútbol internacional comenzaron a evaluar posibles cambios de sede para garantizar la seguridad del evento.

La última reunión entre las partes involucradas se realizó el jueves pasado y desde la UEFA aclararon que, por el momento, “no se está considerando ninguna sede alternativa”.

Las sedes alternativas que se mencionaron

A pesar de esa postura oficial, en los últimos días trascendieron varios escenarios que podrían albergar el encuentro en caso de que la situación se complique. Entre ellos aparecieron:

Hard Rock Stadium en Miami

en Miami MetLife Stadium en Nueva Jersey

en Nueva Jersey Estadio de Wembley en Londres

en Londres Estadio Santiago Bernabéu en Madrid

Uno de los que se refirió públicamente al tema fue el entrenador de España, Luis de la Fuente, quien sostuvo que lo más conveniente sería “buscar una nueva sede” debido a la inestabilidad en Medio Oriente.

La tensión en la región

La incertidumbre creció en los últimos días tras la respuesta de Teherán, que bombardeó países vecinos —entre ellos Qatar— luego del ataque militar lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Con la confirmación de que el fútbol volverá a disputarse en territorio catarí, la realización de la Finalissima sigue siendo una incógnita, aunque la definición debería llegar en los próximos días.

Un amistoso más en la agenda

Además del duelo entre los campeones de CONMEBOL y UEFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni también tiene programado un partido amistoso frente a la Selección de Qatar.

Ese encuentro está previsto para el 31 de marzo, también en el estadio Lusail, lo que refuerza la expectativa de que Doha pueda finalmente albergar ambos compromisos de la Albiceleste.