Franco Colapinto llegó a China para la segunda carrera de la F1 y volvió a sorprender con un detalle de Boca

Tras terminar 14° en Australia, el piloto argentino voló hacia el país asiático y en el aeropuerto tuvo un cálido encuentro con sus fanáticos.

Hoy 14:48

Apenas horas después de finalizar su participación en el Gran Premio de Australia, el argentino Franco Colapinto aterrizó en Shanghái para disputar la segunda carrera de la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

En el aeropuerto fue recibido por decenas de fanáticos, que lo esperaron para sacarse fotos, pedirle autógrafos y entregarle algunos regalos tras su llegada al país asiático.

La llegada del piloto de Alpine F1 Team también dejó una imagen curiosa. Varios usuarios compartieron en redes sociales videos en los que se lo ve bajando del avión con un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca Juniors.

No es la primera vez que Colapinto exhibe su simpatía por el club de La Ribera: durante el fin de semana en Melbourne ya se lo había visto recorriendo el paddock con una gorra del Xeneize.

Fotos, autógrafos y regalos

Los seguidores que lo aguardaban en el aeropuerto aprovecharon la oportunidad para acercarse al piloto argentino. Colapinto se tomó fotos, firmó autógrafos y hasta recibió algunos muñecos de regalo.

En uno de los videos que circularon en redes se lo escucha decir, sorprendido: “¿Es para mí? ¡Muchas gracias!”

Junto al argentino también arribaron otros pilotos de la categoría, entre ellos Carlos Sainz Jr., Alexander Albon y Gabriel Bortoleto.

Lo que dejó Australia y el foco en China

En Melbourne, Colapinto terminó 14°, en una carrera marcada por una penalización tras un error de su equipo en la largada.

Sin embargo, el argentino también protagonizó un momento destacado cuando realizó una maniobra espectacular para esquivar el auto de Liam Lawson en el inicio de la competencia.

Ahora el foco está puesto en el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái y contará además con formato Sprint, lo que le dará a Colapinto una oportunidad extra de sumar sus primeros puntos con Alpine.

Días y horarios del GP de China para Argentina

Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán seguir la actividad durante la madrugada.

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4.00

Con todo listo para el segundo capítulo de la temporada, Colapinto buscará en Shanghái dejar atrás lo ocurrido en Australia y comenzar a sumar en el campeonato.