SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026 | 25º
Revelaron el “arma secreta” de los colectiveros y el video se volvió viral: “¿Puedo probarlo?”

Un joven se acercó a un chofer para despejar la duda que desvela a miles de pasajeros. El clip superó el millón de reproducciones y generó todo tipo de comentarios en redes.

Hoy 15:02

Un misterio que durante años intrigó a miles de pasajeros del transporte público finalmente quedó al descubierto. Un joven se animó a preguntarle a un chofer para qué sirve la pequeña palanca que produce el clásico silbido de aire en los colectivos y el momento se volvió viral.

El usuario de Instagram @sg.irl compartió el video en el que se lo ve acercarse con respeto al conductor y preguntarle sin rodeos: “Perdón el atrevimiento, pero, ¿eso es para hacer un chiflido?”.

Aunque el audio de la respuesta no se escucha con total claridad, el chofer no solo confirmó la sospecha sino que también le permitió al joven accionar la palanca para probar el sonido por sí mismo.

En los colectivos, el sistema de aire comprimido cumple funciones fundamentales como el frenado o la apertura de las puertas. Sin embargo, este accesorio en particular no tiene una utilidad mecánica clave, sino que funciona más bien como una especie de código social entre los conductores.

Muchos choferes lo utilizan para saludarse entre colegas, avisar a un pasajero distraído o simplemente por costumbre.

