Secuestran herramientas, bicicletas y otros objetos durante un procedimiento policial

Los bienes fueron recuperados en distintos domicilios y quedaron en calidad de secuestro preventivo.

Hoy 15:04

Personal de la Brigada Interna de la Comisaría Comunitaria N° 8 realizó diversas tareas investigativas que permitieron recuperar distintos elementos que habrían sido vendidos por un sujeto conocido con el alias de “Bicho”.

Durante los procedimientos, los efectivos se dirigieron a diferentes domicilios de la ciudad, donde se entrevistaron con varias personas que manifestaron haber adquirido distintos bienes al mencionado individuo, asegurando que lo hicieron de buena fe.

En uno de los domicilios del barrio Industria se hizo entrega voluntaria de varias herramientas, entre ellas una amoladora, un atornillador eléctrico, una sierra caladora, un serrucho, un martillo y una pala ancha.

Posteriormente, en otro inmueble ubicado en la zona de colectora de Circunvalación y San Juan, se entregaron una carretilla y una pala de punta que también habrían sido compradas al mismo sujeto.

Las averiguaciones continuaron en otro domicilio del barrio Industria, donde se entregó un motor de máquina hormigonera.

Asimismo, en otros procedimientos se recuperaron dos bicicletas —una marca Foxter rodado 29 de color negro con verde y otra marca Topmega de color celeste— además de una bomba de pileta marca Vulcano.

Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial en calidad de secuestro preventivo, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de los bienes y determinar la posible participación del sujeto conocido como “Bicho” en distintos hechos delictivos.