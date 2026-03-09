Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026 | 25º
X
Policiales

Secuestran herramientas, bicicletas y otros objetos durante un procedimiento policial

Los bienes fueron recuperados en distintos domicilios y quedaron en calidad de secuestro preventivo.

Hoy 15:04

Personal de la Brigada Interna de la Comisaría Comunitaria N° 8 realizó diversas tareas investigativas que permitieron recuperar distintos elementos que habrían sido vendidos por un sujeto conocido con el alias de “Bicho”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante los procedimientos, los efectivos se dirigieron a diferentes domicilios de la ciudad, donde se entrevistaron con varias personas que manifestaron haber adquirido distintos bienes al mencionado individuo, asegurando que lo hicieron de buena fe.

En uno de los domicilios del barrio Industria se hizo entrega voluntaria de varias herramientas, entre ellas una amoladora, un atornillador eléctrico, una sierra caladora, un serrucho, un martillo y una pala ancha.

Posteriormente, en otro inmueble ubicado en la zona de colectora de Circunvalación y San Juan, se entregaron una carretilla y una pala de punta que también habrían sido compradas al mismo sujeto.

Las averiguaciones continuaron en otro domicilio del barrio Industria, donde se entregó un motor de máquina hormigonera.

Asimismo, en otros procedimientos se recuperaron dos bicicletas —una marca Foxter rodado 29 de color negro con verde y otra marca Topmega de color celeste— además de una bomba de pileta marca Vulcano.

Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial en calidad de secuestro preventivo, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de los bienes y determinar la posible participación del sujeto conocido como “Bicho” en distintos hechos delictivos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible accidente en la Ruta 64: murió un hombre y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque
  2. 2. El tiempo para este lunes 9 de marzo en Santiago del Estero: pronostican tormentas durante la madrugada y una máxima de 26°
  3. 3. Jornada del 8M en el Fórum reunió a mujeres de toda la provincia
  4. 4. “Irán ponía en riesgo al mundo”: Milei respaldó la ofensiva contra el régimen iraní y reafirmó su alineamiento con Trump
  5. 5. Estafa inmobiliaria: piden eximición de prisión para madre y sobrino de Zambolín
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT