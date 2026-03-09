Por la suba del petróleo, aumentaron casi 7% los combustibles en marzo

El Brent superó los US$100 por barril por el conflicto en Medio Oriente. Desde YPF aseguran que aplicarán aumentos graduales para evitar un fuerte impacto en los precios.
Lejos de terminar, la guerra en Medio Oriente escala y ya impacta a nivel local. Este domingo por la noche, la cotización del petróleo Brent superó los US$100 por barril y alcanzó su valor más alto desde 2022.
El precio del petróleo saltó más de 40% desde el ataque de EE.UU e Israel a Irán. Desde hace meses, las petroleras en la Argentina no informan los aumentos al público y el Gobierno desactivó la obligación de reportar los valores de manera diaria. Sin embargo, se registraron subas de 6,7% para la nafta y el gasoil desde febrero, según el promedio que recolecta el sitio especializado Surtidores.com. De acuerdo a esos promedios, en lo que va del año, las alzas llegan a 9,4% para la nafta súper y de 10,6% para el gasoil.
En concreto, el litro de nafta súper promedia los $1717 mientras que la premium llega a $1881 y el gasoil ronda los $1768.