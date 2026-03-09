Por la suba del petróleo, aumentaron casi 7% los combustibles en marzo

El Brent superó los US$100 por barril por el conflicto en Medio Oriente. Desde YPF aseguran que aplicarán aumentos graduales para evitar un fuerte impacto en los precios.

Hoy 15:40

Lejos de terminar, la guerra en Medio Oriente escala y ya impacta a nivel local. Este domingo por la noche, la cotización del petróleo Brent superó los US$100 por barril y alcanzó su valor más alto desde 2022.

El precio del petróleo saltó más de 40% desde el ataque de EE.UU e Israel a Irán. Desde hace meses, las petroleras en la Argentina no informan los aumentos al público y el Gobierno desactivó la obligación de reportar los valores de manera diaria. Sin embargo, se registraron subas de 6,7% para la nafta y el gasoil desde febrero, según el promedio que recolecta el sitio especializado Surtidores.com. De acuerdo a esos promedios, en lo que va del año, las alzas llegan a 9,4% para la nafta súper y de 10,6% para el gasoil.

En concreto, el litro de nafta súper promedia los $1717 mientras que la premium llega a $1881 y el gasoil ronda los $1768.