Francescoli habló de todo: la salida de Gallardo de River, la elección de Coudet y la relación con AFA

El uruguayo, secretario técnico del club, reveló detalles sobre la renuncia del Muñeco. Además, contó los motivos de la llegada del Chacho y se refirió a los refuerzos.

Hoy 16:13

En medio del inicio de una nueva etapa en River Plate, Enzo Francescoli habló sobre la salida de Marcelo Gallardo, explicó los motivos de su renuncia y respaldó la elección de Eduardo Coudet como nuevo entrenador.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El secretario técnico del club aseguró que el problema principal del equipo era anímico y que el Muñeco tomó la decisión de dar un paso al costado al no encontrar respuestas dentro del campo de juego. “Para mí es un problema anímico. Creo que el equipo no le daba la respuesta que él quería”, explicó Francescoli en una entrevista con ESPN.

Cómo fue la renuncia de Gallardo

Francescoli reveló que Gallardo ya tenía tomada la decisión cuando lo llamó antes de un entrenamiento en el predio de Ezeiza.

Según su visión, el entrenador había quedado preocupado por el cierre de la temporada pasada y, pese a una buena pretemporada, el equipo volvió a mostrar señales negativas tras algunos resultados. “El final del año pasado fue malo. La pretemporada fue muy buena y el comienzo del campeonato daba otra sensación, pero tuvo un golpe y no encontró respuesta en el equipo”, explicó.

El dirigente remarcó que el técnico priorizó al club al momento de tomar la determinación. “Creo que vio que no encontraba respuesta y no quería seguir agravando la situación. El fútbol tiene mucho de técnica y táctica, pero sigue siendo 70% cabeza”.

Por qué eligieron a Coudet

Tras la salida del Muñeco, la dirigencia decidió apostar por Coudet para iniciar una nueva etapa.

Francescoli aseguró que el entrenador reúne características que encajan con el momento que atraviesa el plantel. “A Coudet lo elegimos nosotros. Conoce River y creo que era su momento”.

El dirigente destacó su trabajo previo en Racing Club, Rosario Central y Sport Club Internacional, y remarcó que puede darle un nuevo impulso al equipo. “El equipo tiene un estado de ánimo bastante caído porque no encuentra la salida. Chacho por ahí esto se lo puede dar”.

El debate sobre el “9” en River

Francescoli también habló del rendimiento de los centrodelanteros en el club y explicó por qué algunos atacantes tienen dificultades para adaptarse.

En ese sentido mencionó casos como los de Adam Bareiro y Miguel Borja, quienes recibieron críticas pese a haber marcado goles.

Según el exjugador, históricamente River se caracterizó por tener delanteros que se mueven por todo el frente de ataque, como Radamel Falcao, Lucas Beltrán, Julián Álvarez o Gonzalo Higuaín.

Por eso, consideró que buscar un delantero clásico de área no resolvería los problemas del equipo. “El problema de River no es un 9. Salvaría un problema momentáneo”.

La salida del Comité Ejecutivo de AFA

Francescoli también se refirió a la decisión del club de abandonar el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

El dirigente explicó que la postura responde a diferencias con el modelo de competencia, especialmente por la cantidad de equipos en la primera división. “No estoy de acuerdo en la cantidad de equipos que tiene el torneo. Si la gente que tiene que tomar decisiones no escucha, ¿para qué vamos a seguir hablando?”

Según su visión, el fútbol argentino podría estar mejor organizado, aunque reconoció que el club decidió dar un paso al costado al no sentirse representado en ese espacio.