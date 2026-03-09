Ingresar
Donald Trump: “Creo que la guerra con Irán está prácticamente terminada”

El presidente estadounidense afirmó que las fuerzas iraníes quedaron severamente debilitadas y sostuvo que la ofensiva militar avanzó mucho más rápido de lo previsto inicialmente.

Hoy 17:03

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y sostuvo que las fuerzas iraníes han quedado severamente debilitadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel, según declaraciones realizadas en una entrevista telefónica con CBS.

Durante la conversación con la cadena estadounidense, Trump afirmó que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo que había previsto inicialmente. “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, dijo el mandatario.

El presidente también señaló que las operaciones militares se han desarrollado con mayor rapidez de lo esperado. Según explicó, el cronograma original contemplaba entre cuatro y cinco semanas de operaciones, pero afirmó que el avance ha sido mucho más veloz.

Consultado sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, Trump dejó claro que no tiene intención de enviarle ningún mensaje.

No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, declaró.

En la misma entrevista, el mandatario sostuvo además que ya tiene a una persona en mente para reemplazar a Khamenei, aunque no dio detalles sobre a quién se refería ni en qué contexto podría producirse ese cambio de liderazgo.

