Vuelve el fútbol argentino: así están las posiciones en el Torneo Apertura

Tras el parate, este martes se pondrá en marcha la décima fecha con cuatro partidos.

Hoy 17:11

El fútbol argentino retomará su actividad esta semana luego del paro que paralizó todas las categorías durante el fin de semana. La medida se llevó a cabo tras la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero contra la Asociación del Fútbol Argentino por presunta evasión impositiva.

La suspensión se extendió desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo, por lo que la pelota volverá a rodar recién este martes, cuando comience la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Tras ocho fechas disputadas —la novena se jugará recién a comienzos de mayo— los punteros del torneo son Vélez Sarsfield en la Zona A y Independiente Rivadavia en la Zona B.

El “Fortín” lidera su grupo con 18 puntos, tres más que su escolta Estudiantes de La Plata, mientras que Unión de Santa Fe completa el podio con 14 unidades.

En puestos de clasificación a los playoffs también se encuentran Independiente, Platense, Boca Juniors, Defensa y Justicia y San Lorenzo.

En la Zona B manda Independiente Rivadavia con 17 puntos, aunque la diferencia es mínima.

Sus escoltas inmediatos son Tigre y Belgrano de Córdoba, ambos con 15 unidades.

Más atrás aparecen Rosario Central (14), Huracán (12), Racing Club (11), River Plate (11) y Gimnasia y Esgrima La Plata (11).

En la lucha por la permanencia, el panorama más complicado lo tiene Newell's Old Boys, que marcha último en la tabla anual tras un inicio de temporada muy flojo en el que apenas sumó dos puntos.

En cuanto a los promedios, el equipo más comprometido es Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones del Torneo Apertura

Zona A

Vélez – 18 Estudiantes (LP) – 15 Unión – 14 Independiente – 13 Platense – 13 Boca – 12 Defensa y Justicia – 12 San Lorenzo – 12 Talleres – 11 Lanús – 9 Instituto – 8 Central Córdoba (SE) – 8 Gimnasia (M) – 8 Deportivo Riestra – 5 Newell’s – 2

Zona B

Independiente Rivadavia – 17 Tigre – 15 Belgrano – 15 Rosario Central – 14 Huracán – 12 Racing – 11 River – 11 Gimnasia (LP) – 11 Banfield – 10 Argentinos Juniors – 9 Barracas Central – 9 Sarmiento – 9 Atlético Tucumán – 5 Estudiantes (RC) – 4 Aldosivi – 3

Con el conflicto momentáneamente resuelto, la Liga Profesional volverá a la acción y comenzará a definirse la lucha por los puestos de playoffs y la permanencia en el fútbol argentino.