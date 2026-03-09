Durante su exposición en la universidad Yeshiva en New York, Javier Milei afirmó que Irán es “nuestro enemigo”

En un auditorio repleto, el presidente expuso en la Universidad Yeshiva de New York, adonde ratificó su apoyo a Estados Unidos e Israel. “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, dijo.

Hoy 17:15

En pleno conflicto de Medio Oriente, Javier Milei aseguró que Irán es “enemigo” de la Argentina, durante su disertación en la Universidad judía de Yeshiva.

“Nos han metido dos bombas (por Irán), una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel".

En este sentido, el presidente también ratificó su posición personal y geopolítica: “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó ante cientos de estudiantes judíos que desbordaron el auditorio de la Universidad Yeshiva de New York.

Milei llegó al centro universitario acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete- y Pablo Quirno -ministro de Relaciones Exteriores-.

En las calles que rodeaban a la universidad había un fuerte sistema de seguridad policial, y adentro el servicio secreto de Estados Unidos revisada las mochilas de los estudiantes y escaneaba a todos los invitados a la disertación presidencial.

La exposición de Milei tuvo dos ejes diferentes: la situación en Medio Oriente y su mirada sobre la economía, la moral y la política.

Respecto a Medio Oriente, el presidente ratificó su apoyo a Israel y Estados Unidos frente a Irán, y defendió la agenda internacional de Donald Trump.

Milei sostuvo:



-“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, además, es increíble como el mundo se salvó por un centímetro y fue esa bala que no le pegaron a Trump”.

-“Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Iran. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”.

-“Será coronado finalmente, no solo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre y tendremos al final un mundo mucho mejor donde todos los comunistas”.

Cuando Milei ingresó a la universidad de Yeshiva, la audiencia estudiantil se puso de pie para aplaudir. “Pre si dente, pre si dente”, cantaban los alumnos que ocupaban las sillas del auditorio.

“Hola a todoooos”, replicó el presidente con un vozarrón.

Milei fue presentado con esmero por el rabino Ari Berman, rector de la Universidad. El rabino citó a Golda Meir como figura global del judaísmo, y a continuación anunció la presencia del presidente argentino.

“Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales”, señaló Berman.

Y completó: “Representa una voz distintiva en la política económica contemporánea, impulsando cambios estructurales a escala nacional”.

Además de establecer la postura de Argentina respecto al conflicto en Medio Oriente, Milei se apoyó en su último discurso pronunciado en Davos para describir su perspectiva sobre la relación intrínseca entre moral y política.



“No vale todo por ganar un voto. Y por eso reitero: Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo”, afirmó el jefe de Estado.



En ese momento, el auditorio otra vez se puso de pie para aplaudir. Y cuando los aplausos cesaron, Milei insistió en rescatar la filosofía griega y romana para regresar a los valores de Occidente.



“Hay que hacer lo que es justo. Cuando obran de manera justa aparecen milagros. Pueden hacer un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aún así ganar las elecciones por escándalo“, afirmó el Presidente.



En este sentido, Milei añadió:



“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola, porque son un robo”.



Cuando ya habían pasado casi dos horas de disertación, Milei miró a su audiencia y cerró: “Viva la libertad, carajo!”.