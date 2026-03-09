Golpe al narcotráfico en La Banda: desbarataron un búnker de drogas y secuestraron más de tres kilos de cocaína

Un hombre de 60 años fue detenido. Durante el operativo incautaron ladrillos de cocaína, un arma de fuego, casi 2,4 millones de pesos, balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes.

Hoy 17:33

A partir de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el país, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron más de tres kilogramos de clorhidrato de cocaína en un bunker de drogas ubicado en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presente investigación fue iniciada en noviembre del año pasado, a partir de las diversas tareas de campo desplegadas por la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero, tendientes a detectar delitos en toda la jurisdicción. En ese contexto, advirtieron que un inmueble ubicado en el sector conocido como “La bajada” de la mencionada localidad era utilizado para acopio, fraccionamiento y venta al menudeo de estupefacientes.

Con el avance de las pesquisas, se identificó a un hombre como responsable de las maniobras ilícitas, quien a su vez abastecería a otros puntos de venta de droga de zonas cercanas.

Con las pruebas aportadas por los federales, el Juzgado Federal a cargo del Dr. Sebastián Argibay, Secretaría Federal a cargo del Dr. Pedro Simón ordenó el allanamiento al inmueble donde se logró la detención del involucrado.

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración del can detector de drogas “Yana”, se secuestraron más de 3 ladrillos de cocaína con un peso de 3 kilogramos, una pistola calibre 22, gran cantidad de cartuchos de bala, 2.390.000 pesos producto de la venta de sustancias ilícitas, 2 balanzas de precisión, 3 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, argentino y de 60 años de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.