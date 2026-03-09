Cómo será el nuevo Torneo del Interior y el renovado mapa del ascenso del fútbol argentino

La AFA anunció la creación de una nueva categoría para el fútbol del interior. Comenzará en abril de 2027, tendrá al menos 64 clubes y se ubicará entre el Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.
El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva categoría que comenzará a disputarse en abril de 2027 y que se incorporará a la estructura del fútbol del interior del país.
El anuncio se realizó durante la tercera reunión de dirigentes de todo el país, llevada a cabo en el estadio cubierto de Instituto de Córdoba, con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.
El certamen tendrá un mínimo de 64 equipos y un formato regionalizado, con el objetivo de ampliar la competencia y fortalecer el desarrollo de los clubes del interior.
El nuevo torneo se ubicará por debajo del Torneo Federal A y por encima del Torneo Regional Federal Amateur, generando una estructura más escalonada dentro del sistema de ascensos.
La competencia se disputará de abril a noviembre, con cerca de ocho meses de actividad.
El formato previsto contempla ocho regiones con ocho clubes cada una, que jugarán todos contra todos en su zona. Luego se disputarán playoffs para definir los ascensos.
Además, se analiza implementar un mínimo de cuatro contratos profesionales registrados en AFA por club, una medida que apunta a avanzar hacia una mayor profesionalización.
De los 64 equipos iniciales, una parte llegará por mérito deportivo y otra por criterios institucionales.
La creación de esta nueva divisional también generará modificaciones en el resto de las competiciones organizadas por el Consejo Federal.
Torneo Federal A
Torneo Argentino del Interior
Torneo Regional Federal Amateur
La creación de esta nueva categoría representa uno de los cambios estructurales más importantes de los últimos años en el fútbol del interior argentino.
El objetivo del Consejo Federal es generar mayor continuidad competitiva, ordenar el sistema de ascensos y fomentar la profesionalización de los clubes, creando un nivel intermedio que facilite el crecimiento deportivo e institucional de las entidades del interior del país.