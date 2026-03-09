Cómo será el nuevo Torneo del Interior y el renovado mapa del ascenso del fútbol argentino

La AFA anunció la creación de una nueva categoría para el fútbol del interior. Comenzará en abril de 2027, tendrá al menos 64 clubes y se ubicará entre el Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva categoría que comenzará a disputarse en abril de 2027 y que se incorporará a la estructura del fútbol del interior del país.

El anuncio se realizó durante la tercera reunión de dirigentes de todo el país, llevada a cabo en el estadio cubierto de Instituto de Córdoba, con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.

El certamen tendrá un mínimo de 64 equipos y un formato regionalizado, con el objetivo de ampliar la competencia y fortalecer el desarrollo de los clubes del interior.

Una nueva categoría en la pirámide del ascenso

El nuevo torneo se ubicará por debajo del Torneo Federal A y por encima del Torneo Regional Federal Amateur, generando una estructura más escalonada dentro del sistema de ascensos.

La competencia se disputará de abril a noviembre, con cerca de ocho meses de actividad.

El formato previsto contempla ocho regiones con ocho clubes cada una, que jugarán todos contra todos en su zona. Luego se disputarán playoffs para definir los ascensos.

Características principales del torneo

Equipos: mínimo 64 clubes

mínimo 64 clubes Ascensos: 6 al Torneo Federal A

6 al Torneo Federal A Descensos: 16 al Torneo Regional Federal Amateur (dos por región)

16 al Torneo Regional Federal Amateur (dos por región) Formato: regionalizado con fase de grupos y playoffs

regionalizado con fase de grupos y playoffs Status: semiprofesional

Además, se analiza implementar un mínimo de cuatro contratos profesionales registrados en AFA por club, una medida que apunta a avanzar hacia una mayor profesionalización.

Cómo se clasificarán los clubes

De los 64 equipos iniciales, una parte llegará por mérito deportivo y otra por criterios institucionales.

16 clubes ascenderán desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 (dos por cada región).

ascenderán desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 (dos por cada región). El resto será seleccionado por mérito institucional, teniendo en cuenta aspectos como historia, infraestructura, actualidad deportiva, situación administrativa y ausencia de deudas.

Cambios en los torneos del interior

La creación de esta nueva divisional también generará modificaciones en el resto de las competiciones organizadas por el Consejo Federal.

Temporada 2026

Torneo Federal A

Marzo a diciembre

2 ascensos a la Primera Nacional 2027

4 descensos al Torneo Argentino del Interior 2027

Torneo Regional Federal Amateur

Agosto/septiembre a diciembre

16 ascensos al Torneo Argentino del Interior 2027 (dos por región)

Temporada 2027

Torneo Federal A

Marzo a diciembre

2 ascensos a la Primera Nacional 2028

6 descensos al Torneo Argentino del Interior 2028

Torneo Argentino del Interior

Abril a noviembre

6 ascensos al Federal A 2028

16 descensos al Regional 2028

Torneo Regional Federal Amateur

Agosto/septiembre a diciembre

16 ascensos al Torneo Argentino del Interior 2028

Un cambio estructural para el fútbol del interior

La creación de esta nueva categoría representa uno de los cambios estructurales más importantes de los últimos años en el fútbol del interior argentino.

El objetivo del Consejo Federal es generar mayor continuidad competitiva, ordenar el sistema de ascensos y fomentar la profesionalización de los clubes, creando un nivel intermedio que facilite el crecimiento deportivo e institucional de las entidades del interior del país.