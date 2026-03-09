Polémica en redes: un comentario de Nati Jota sobre Messi generó revuelo y Antonela Roccuzzo tomó una drástica decisión

La periodista ironizó sobre la visita del capitán argentino a la Casa Blanca y su publicación se volvió viral. Horas después, Antonela dejó de seguirla en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta al comentario.

Un comentario de Nati Jota en redes sociales generó un fuerte revuelo y terminó provocando una reacción inesperada de Antonela Roccuzzo tras una reciente aparición pública de Lionel Messi.

El comentario que desató la polémica

Todo comenzó después de que el capitán argentino visitara la Casa Blanca junto al plantel de Inter Miami CF, donde fueron recibidos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Tras la difusión de imágenes del evento, la periodista publicó un comentario irónico en la red social X que rápidamente se viralizó.

“Hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de la excursión”, escribió, en tono sarcástico, insinuando que el futbolista parecía descolocado en un ámbito tan protocolar.

La frase generó reacciones divididas: algunos usuarios la tomaron como un simple chiste, mientras que otros la consideraron una falta de respeto hacia el jugador.

El gesto de Antonela que llamó la atención

La respuesta más comentada llegó desde el entorno del propio Messi. Poco después del tuit, Antonela Roccuzzo tomó una decisión que no pasó desapercibida en redes sociales: dejó de seguir a Nati Jota en Instagram.



El gesto digital fue interpretado por muchos usuarios como una señal de molestia frente al comentario de la periodista.