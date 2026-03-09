Sorpresa en Brasil: Hernán Crespo fue despedido de San Pablo

El argentino había tenido un buen arranque de año pero desde la dirigencia del conjunto paulista decidieron interrumpir el contrato que tenía hasta diciembre.

El São Paulo Futebol Clube anunció el final del ciclo de Hernán Crespo como entrenador del primer equipo. La decisión sorprendió ya que el conjunto paulista había tenido un buen comienzo de temporada.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el club agradeció el trabajo del técnico argentino y de todo su cuerpo técnico, aunque no dio explicaciones sobre los motivos de la desvinculación.

La salida también incluye a sus colaboradores: Juan Branda y Víctor López (auxiliares), los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, además del entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

Su segunda etapa en el club

Crespo había iniciado su segundo ciclo en São Paulo en julio de 2025. Su primera experiencia en el club había sido entre febrero y octubre de 2021, cuando logró el título del Campeonato Paulista, cortando una larga sequía del equipo.

En esta última etapa dirigió 46 partidos, con un balance de:

21 victorias

7 empates

18 derrotas

Durante 2026, el rendimiento había sido positivo: ganó 8 de los 13 partidos disputados, empató dos y perdió tres.

Además, el equipo se encontraba segundo en el Campeonato Brasileño de Serie A con 10 puntos, igualando la línea de Palmeiras, que lo supera solo por diferencia de gol.

Sumando sus dos ciclos, Crespo dirigió 99 encuentros, con 45 triunfos, 26 empates y 28 derrotas.

Desde la cuenta oficial del club en X, el Tricolor le deseó éxitos en sus próximos proyectos tanto al entrenador como a su equipo de trabajo.

Los posibles reemplazantes

Por el momento, el club no anunció oficialmente a su nuevo entrenador. Sin embargo, en Brasil ya comenzaron a circular algunos nombres.

Uno de los principales candidatos sería Roger Machado, quien actualmente está sin club tras su última experiencia en Internacional.

También fueron mencionados otros entrenadores como Filipe Luís, recientemente desvinculado de Flamengo, Fernando Diniz e incluso el experimentado Ramón Díaz.

De todos modos, desde la institución paulista todavía no confirmaron ningún nombre y se espera que la dirigencia defina al sucesor en los próximos días.