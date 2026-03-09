Siniestro y fuga en el centro: buscan a motociclista que atropelló a una empleada municipal y escapó

El hecho ocurrió en la transitada Avenida 9 de Julio. La víctima permanecía detenida en el semáforo cuando fue embestida por la espalda.

Hoy 18:34

Un violento siniestro vial con posterior abandono de persona se registró hoy, pasado el mediodía, sobre la Avenida 9 de Julio de Añatuya, en el tramo comprendido entre las calles San Martín y Maipú.

La víctima, una mujer que se desempeña como empleada municipal, se encontraba detenida a bordo de su motocicleta Zanella 110 cc aguardando la señal de paso del semáforo. En ese instante, fue colisionada por la parte posterior por otro motovehículo que circulaba en el mismo sentido.

Según el reporte de testigos presenciales y el acta policial preliminar, el vehículo que provocó el impacto era conducido por una mujer, quien viajaba acompañada por dos menores de edad.

Lejos de detener la marcha para auxiliar a la damnificada, la conductora realizó una maniobra de evasión y se dio a la fuga a alta velocidad con rumbo desconocido. La actitud de la mujer generó indignación entre los transeúntes, dado el riesgo adicional al que expuso a los menores que transportaba.

Personal policial y de emergencias arribaron al lugar para asistir a la empleada municipal, quien presentaba excoriaciones y traumatismos en su extremidad inferior derecha. La mujer fue trasladada a un centro asistencial para la realización de placas radiográficas y determinar la gravedad de las lesiones.

Personal policial inicio una investigación; resguardando la zona del impacto para las pericias de rigor. También trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar el dominio del rodado fugitivo.

El hecho se investiga bajo la figura de Siniestro vial y Abandono de Persona.