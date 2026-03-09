Fuerte cruce entre Xavi y Laporta en Barcelona por unas declaraciones sobre Messi

El ídolo español acusó al expresidente del club catalán de tirar atrás la vuelta de la “Pulga” en 2023.

Hoy 18:00

Un nuevo capítulo de tensión sacude al entorno del FC Barcelona. El histórico mediocampista y exentrenador del club, Xavi Hernández, acusó al expresidente Joan Laporta de haber frenado el regreso de Lionel Messi en 2023, lo que provocó una dura respuesta del dirigente.

La acusación de Xavi

Xavi aseguró que mantuvo conversaciones con Messi para concretar su retorno al club catalán tras su salida.

Según explicó, el contacto comenzó poco después de que el argentino se consagrara campeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. “En enero él es campeón del mundo y contactamos. Me dijo que tenía la ilusión de volver al club”, explicó el exentrenador.

Xavi contó que durante varias semanas hablaron sobre la posibilidad de su regreso y que esperaba el visto bueno definitivo para comunicarlo a la dirigencia.

Sin embargo, el panorama cambió cuando Laporta intervino en la negociación. “Cuando entra el presidente empiezan a negociar con su padre, contrato hecho, luz verde de LaLiga y al final el presidente lo tira para atrás”, afirmó.

El español también relató que intentó volver a comunicarse con el capitán argentino. “Llamo a Leo y no me atiende el teléfono porque del otro lado le dicen que no se iba a hacer”.

La respuesta de Laporta

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y Laporta respondió con dureza, cuestionando incluso el trabajo de Xavi como entrenador del Barcelona. “La entrevista me sorprendió y me dolió. Entiendo que esté dolido. Con los mismos jugadores, Flick gana y Xavi no”, disparó el dirigente.

Con esa frase hizo referencia al actual entrenador del club, Hansi Flick.

La relación entre Laporta y Messi

Laporta fue presidente del Barcelona entre 2003 y 2010, período en el que Messi debutó y se convirtió en la gran figura del equipo.

El dirigente regresó al cargo en 2021 con el respaldo del rosarino, pero ese mismo año se produjo la traumática salida del capitán argentino, que terminó fichando por el Paris Saint-Germain.

Un contexto electoral

El cruce se da en medio de un momento político clave para el club. El mes pasado Laporta renunció a la presidencia con el objetivo de presentarse nuevamente en las elecciones del 15 de marzo.

En ese escenario, las declaraciones reavivaron el debate entre los hinchas sobre qué ocurrió realmente con el intento de regreso de Messi, una historia que todavía genera polémica dentro del universo blaugrana.